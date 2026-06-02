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日防衛省更新共軍遼寧艦動向 3日內載艦機起降170架次

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本防衛省統合幕僚監部1日發布消息稱，確認在5月26日至28日期間，處於太平洋上的中國海軍航母「遼寧艦」實施艦載戰機和直升機起降共計約170架次。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部Ｘ帳號）
日本防衛省統合幕僚監部1日發布消息稱，確認在5月26日至28日期間，處於太平洋上的中國海軍航母「遼寧艦」實施艦載戰機和直升機起降共計約170架次。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部Ｘ帳號）

日本防衛省統合幕僚監部1日發布消息稱，已確認在5月26日至28日期間，處於太平洋上的解放軍航空母艦「遼寧艦」，5月26日至28日，艦載戰機和直升機起降共計約170架次。這是日本防衛省繼5月26日之後再次發布遼寧艦相關動向。

日本防衛省統合幕僚監部並稱，於5月29日確認遼寧艦與多艘共軍艦艇於太平洋菲律賓東部海域向東南方前進。

日媒共同社報導，防衛省消息稱，遼寧艦5月26日在沖之鳥島西南的太平洋上航行，27日行至沖繩縣宮古島以南約790公里處，28日進入宮古島西南約590公里處海域。其間反覆實施艦載機起降。

據日方監控紀錄顯示，遼寧號艦載戰鬥機與直升機在這三日內當中進行大量起降訓練，26日被紀錄到約80架次、27日約50架次、28日約40架次；3日累計約170架次，顯示編隊正進行高強度遠海戰術飛行訓練。

據悉，遼寧號編隊原本一路向西北航行，原以為即將結束西太平洋航訓返回南海，但日本海上自衛隊發現，29日遼寧號在無錫號、開封號的伴隨下，「折返」向東南航行，再回到呂宋島東側海域。

此外，外界關注日本這次公開監控資訊中，並未出現075型兩棲攻擊艦「安徽號（舷號33）」的身影。雖先前有報導指出安徽號編隊曾於5月22日穿越宮古海峽進入西太平洋，外界一度推測可能與遼寧號會合進行聯訓，但這次日本針對遼寧號編隊的詳細追蹤報告中，未確認兩者會合或共同活動，也未說明安徽號目前所在位置。

中國大陸海軍此前於5月19日宣布，遼寧艦航艦編隊依年度計劃赴西太平洋開展例行性訓練，包含遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護及綜合救援等科目，以提升部隊遠洋實戰化能力。

遼寧艦為中共海軍首艘航空母艦，於2012年9月25日入列，舷號16；由蘇聯未完工的瓦良格號續建改造而來，定位為科研試驗與訓練艦，為後續國產航艦（山東艦、福建艦）培養人才、驗證技術。

對於日本持續關注遼寧艦動態，大陸外交部多次回應稱，日本炒作「遼寧艦在附近海域活動」回應：中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例，中方奉行防禦性國防政策，希望日方客觀理性看待。

遼寧艦 共軍 防衛省

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