港媒：擔任中梵橋樑 香港教區主教周守仁訪四川

香港信報今天報導，在距離「6月的敏感日子」（六四事件週年紀念）不遠之際，天主教香港教區主教周守仁樞機昨天率團前往中國四川省訪問交流5天，以展示他自己、教會與大陸交往的誠意，擔任梵蒂岡與大陸之間的橋樑。

報導表示，以往每年臨近「6月的敏感日子」，周守仁都會「發聲」，而今年距離有關「敏感日期」還有數天之際，他卻於昨天出發前往四川訪問交流。

換言之，周守仁未來幾天將身處大陸。

報導引述消息透露，周守仁是帶領天主教香港教區參訪團往訪，成員包括輔理主教夏志誠、香港天主教教友總會會長覃志敏和數位教區終身執事，一行大約20人。行程完結後，隨團的個別神職人員將轉到梵蒂岡述職。

在四川訪問期間，參訪團將與當地的愛國教會及政府代表會面。

報導引述知情人士說，周守仁上任後，一直希望擔當梵蒂岡與大陸之間的橋樑角色，也曾經向大陸方面表達，希望一年內到大陸不同地方訪問3至4次。

相關知情人士說，這次周守仁是要「展示自己及教會與大陸交往的誠意」，相信會避免一些可能引起尷尬的言行。

報導表示，過去每逢「6月的敏感日子」，周守仁都會「發聲」，比如2021年，周守仁上任之初，曾強調「當年的事件」是傷痛經歷，又稱教會有空間舉行追思彌撒祈禱，同年天主教香港教區的教堂就舉辦了追思彌撒。

2022年起，香港教區停辦相關追思彌撤。

但2023年，周守仁撰文懇求讓「亡者享受上主永恒的擁抱」。到去年，恰逢5月新教宗良十四世上任，周守仁沒有就「6月的敏感日子」明確「發聲」，然而他在5月24日的「為中國教會祈禱」彌撒上提到，以共融的精神和行動，一起建設更具真、善、美、愛的中國。

報導引述教會中人說，今年周守仁身處中國大陸，在「6月敏感日子」前後「發聲」的可能性微乎其微，而近年教區和樞機的表現，都可以視作政治氣候及中梵關係的風向標。