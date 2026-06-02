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今中共七一勳章90歲老兵得主 揭露冷戰共軍打下台灣U2謎團

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
今年獲得七一勳章的90歲的退役軍人王於昌，他擊落當時國民黨政府使用美製的U2偵查機成為重要事蹟。圖取自央廣軍事
今年獲得七一勳章的90歲的退役軍人王於昌，他擊落當時國民黨政府使用美製的U2偵查機成為重要事蹟。圖取自央廣軍事

今年是中國共產黨成立105周年，根據「逢五、逢十」安排，中共預計會在7月1日於北京人民大會堂舉辦慶祝大會，7．1前將頒授「七一勳章」。值得注意的是，今年獲得七一勳章的90歲的退役軍人王於昌，當年曾擊落國民黨政府使用美製的U2偵查機成為重要事蹟。

「七一勳章」是中國共產黨授予黨員的最高榮譽，2021年中共成立100周年時首次頒授，每隔5年頒授1次。

大陸官方1日公布8名「七一勳章」提名人選，包括馬善祥（重慶基層幹部）、王於昌（安徽退役軍人）、李連成（河南村支書）、吾哈斯·蘇來曼（新疆醫師）、吳亞琴（吉林社區工作者）、陳俊武（已故院士）、趙亞夫（江蘇農業專家）、鍾掘（中南大學教授）。

在1950-60年代兩岸冷戰軍事對峙時期，美國提供台灣偵察機U2，協助台灣飛入大陸敵後偵察，這些高空偵照情報同時提供美國與台灣軍方使用，能在2萬多公尺的高空拍攝照片，蒐集大陸情報。而當年解放軍的戰機最高升限1.7萬公尺，高炮最高射程也僅1萬公尺，只有地對空導彈才是U-2的唯一殺手，但操作不容易，一方面該機出沒不定，另一方面該機配有電子干擾設備，一旦發現被雷達盯上，就及時發出干擾。

王於昌當時是導彈組裝人員，他鑽研改進導彈材料加注技術和裝配方法，將原本需2小時的操作縮短至5分鐘且精準無誤。他隨部隊「拖着導彈打游擊」，獨創「近快戰法」，先關閉雷達，等敵機靠近，再打開快速發射導彈伏擊。兩次精準擊落U-2偵察機，其中一次是1964年7月在福建漳州，創下防空史地對空導彈擊落敵機的先例，榮立個人一等功，更獲時任大陸國家主席毛澤東接見。

王於昌在1973年退役回鄉，分配到家鄉蕭縣百貨公司任職，從普通職員到副經理，行事低調，直到2019年，王於昌獲評全國模範退役軍人，受到中共總書記習近平接見，其事跡才被公眾知曉。

如果從台灣方面的資料，那陣子，有許多台灣偵察機墜落：1962年9月，陳懷生在江西上空遭到共軍擊落，1963年11月，葉常棣在江西上空擊落，1964年7月，李南屏的U-2在福建上空擊落，1964年12月，謝翔鶴的RF-101在溫州灣上空擊落，1965年1月，張立義在包頭上空擊落，以及稍後被擊落的U-2飛行員黃榮北，台海雖無熱戰，但每年都有偵察機傷亡，也讓台灣方面一頭霧水，這些偵察機如何被中共擊落也成為探索的議題。

中共 大陸

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