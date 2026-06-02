三方包圍 陸學者：中國海警已建構環台海域治理體系

中國海警岱山艦編隊1日位台灣以東海域依法開展執法巡查，央視旗下新媒體《玉淵潭天》發布一張中國海警在金門附近海域執法巡查、在釣魚島及其附屬島嶼巡航，以及在台灣島以東海域執法巡查示意圖，並引述大陸海洋專家說法指稱，中國海警已在台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控，「環台海洋權益保護和海域治理體系已被構建」。

《玉淵潭天》在微博發布文章表示，中國海警岱山艦編隊1日位台灣以東海域依法開展執法巡查，是針對日本和菲律賓單方面宣布啓動中國台灣島以東海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

大陸海洋專家楊霄指出，根據《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》以及相關國際法，中國可基於台灣島及其附屬島嶼向東主張200海里專屬經濟區和大陸架，並潛在擁有200海里外大陸架權益。中國還可基於釣魚島及其附屬島嶼主張專屬經濟區和大陸架等權益，與日菲單方面劃界海域形成大範圍主張重疊；

其次，中國海警持續加強對有關海域的管控。這是對日菲單方面劃界的必要行動和有力回應。中國不是主動改變現狀的一方，而是對日菲的破壞行為進行了必要的反制與自我保護。

在本月1日宣布中國海警位台灣島以東海域開展執法巡查前，中國海警曾公告5月26日、27日連續兩天，福建海警位金門附近海域展開常態執法巡查。 5月26日，中國海警發布新聞稿稱，依法驅離日本非法進入中國釣魚島領海船隻。

日本共同社5月27日報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，5月25日駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊領海的中國2艘海警船從26日中午12點40分左右起，相繼駛出領海，進入外側的毗連區。這是中國公務船連續兩天駛入尖閣周邊領海，為今年第11天。