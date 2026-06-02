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六四事件37週年前夕 天安門母親發表祭文

中央社／ 台北2日電

今年是六四天安門事件37週年。在此前夕，當年罹難者家屬組成的「天安門母親」發表週年祭文，呼籲中共當局公布六四真相，賠償難屬及追究擔責者的法律責任，還遇難者家庭以公道。

六四37週年前夕，「天安門母親」在網上發表由107位難屬聯名發表的週年祭文章表示，六四事件由當年少數當權者下令、軍隊參與，對和平示威的學生和市民血腥鎮壓。作為六四慘案的受害者，呼籲中國政府通過法律途徑，以和平、理性的方式解決當年遺留下來的所有創傷和問題，還每一個遇難者家庭以公道。

祭文表示，這一人間悲劇在37年後依然看不到解決的可能。中國政府至今仍採取回避、不解決、全面壓制言論的態度。儘管訊息技術高度發達，在中國國內仍無法獲取有關六四的真實訊息。

祭文說，人們不能公開討論、不能公開悼念，甚至遇難者親屬的悼念活動也長期處於嚴密監控之下。這樣的現實，使許多年輕人甚至不知道1989年6月在北京曾發生軍隊向手無寸鐵的學生和市民開槍的慘烈事實，仿佛一切從未發生。

祭文表示，中國官方對六四的敍事不斷改變。然而不管如何改變，都在掩蓋回避政府動用軍隊鎮壓民眾、無辜生命被剝奪的事實。「我們是這一慘案的親歷者，北京市民是見證者，全國人民乃至全世界都曾目睹這一歷史悲劇」。

祭文表示，37年來，「天安門母親」群體始終沒有忘記失去親人的痛苦。因為堅持講述真相而長期遭受不公正對待，家庭生活受到嚴重影響，但依然堅持以和平、理性的方式，繼續尋求正義。

祭文最後提出「天安門母親」的三項訴求，包含一、公布六四真相；二、對遇難者及其家屬給予合理賠償；三、依法追究責任者的法律責任。

祭文表示，中國國家主席習近平2025年11月20日「在紀念胡耀邦同志誕辰110周年座談會上的講話」，稱讚胡耀邦「無私無畏，堅持有錯必糾」。六四是中國無法回避的歷史問題，難屬希望中國國家領導人秉持胡耀邦的無私無畏、有錯必糾的精神，勇於承擔歷史責任，通過立法與司法程序，公正解決這一問題。

六四 中共 天安門

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