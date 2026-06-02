陸海警巡查台灣以東海域 陸學者：防止日菲挑戰一中原則

大陸海警1日在台灣以東海域開展「執法巡查」，並點名此舉針對日本和菲律賓「單方面宣布啓動中國台灣島以東海域劃界談判」，有大陸學者分析，北京關注點並非日菲就海域劃界本身，而是日菲談判會否觸及台灣的專屬經濟區和外大陸架海域，以及會否因此挑戰「一個中國」原則。

環球時報1日刊出社評指出，日菲無視基本國際法理和客觀事實，在未告知、未徵詢中方意見的前提下，擅自啓動「劃界談判」，本質上是假借國際法名義行侵權之實。社評稱，「就像兩個鄰居不能在你家客廳裡談怎麼分你家的院子一樣，即使他們談出『協議』，既不合法，更不可能產生任何效力。」

聯合早報報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員許瑞麟分析，事件關鍵在於，日菲具體針對哪些海域展開談判。若涉及日菲台三方聲索重疊海域，北京勢必警惕日菲借雙邊或三邊渠道與台灣直接接觸；若僅涉日菲雙方聲索重疊區域，且位於台灣主張的專屬經濟區之外，北京未必在意。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，日本的那國島距離台灣僅約110公里，菲律賓最北面離台灣也很近，一旦日菲談判範圍延伸至台灣的專屬經濟區及外大陸架海域，將對台灣的海洋權益構成挑戰，同時也可能牽涉中國國家領土主權的敏感問題。對北京而言，最重要的是防止日菲在談判時，「沒有把台灣作為中國的一部分」。

日本與菲律賓日前宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，我外交部在5月31日對此表達肯定，並願在與菲律賓和日本分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全等進行探討，並反批北京「我國領土及相關海域的主權權利不容中方置喙。」而政府言論引起輿論爭議，認為日菲此舉有損我漁民權益，但選擇噤聲。