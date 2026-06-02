川習會後 中美夏威夷舉行海上軍事安全磋商機制工作小組會議

大陸國防部1日深夜發布新聞稿指出，5月28日至29日，中美兩軍在美國夏威夷舉行2026年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議。雙方以構建「中美建設性戰略穩定關係」重要共識為引領，在平等和尊重基礎上，就當前中美海空安全形勢進行了坦誠、建設性交流，對2025年中美海上軍事安全磋商機制會議以來的《中美海空相遇安全行為準則》執行情況進行了評估，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

新聞稿稱，雙方一致認為，兩軍進行有效溝通交流，有助於一線部隊更加專業地執行任務，增進相互了解、避免誤解誤判。同時，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全，反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定維護國家領土主權和海洋權益，維護地區和平繁榮。

針對此次會議，美國印太司令部已於5月29日發布簡短新聞稿表示，美國印太司令部、美國太平洋艦隊、美國太平洋空軍和美國海岸防衛隊的軍方官員在檀香山與解放軍代表舉行了軍事海上協商協議工作小組會議。該論壇旨在促進相關人員之間的討論，重點是降低不安全和不專業行為的風險。

中美海上軍事安全磋商機制（MMCA）是根據1998年1月中美兩國國防部長簽署的《關於建立加強海上軍事安全磋商機制的協定》設立的兩軍首個軍事信任措施機制，旨在通過年度會晤與工作小組會議，規範海空相遇行為、降低誤判風險、管控危機。‌‌該機制分‌將軍級年度會晤‌和‌工作小組會議‌，通常每年舉行2次。

2022年因時任美國眾議長裴洛西訪台，中共曾片面暫停該機制。2023年11月中美元首舊金山會晤後雙方同意恢復‌，2024年4月、11月以及2025年4月與11月均如期舉行。今年首次會議則是在美國總統川普結束對中國的國是訪問後登場，值得關注的是，大陸方面的新聞稿提及，此次會議是以「中美建設性戰略穩定關係」重要共識為引領。

「中美建設性戰略穩定關係」是5月川習會上，大陸國家主席習近平對當前中美關係所提出的最新定位，之後也獲得美方一定程度的確認，其核心意涵可分為四個維度：合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期。