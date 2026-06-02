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陸學者：日菲結盟抗中 各取所需

聯合報／ 記者張鈺琪、編譯茅毅／綜合報導

大陸海警昨在台灣以東海域執法巡查，反制日菲，中國社科院研究員楊霄稱，相關海域涉及台灣專屬經濟區和大陸礁層，不是日菲雙方可自行談判，北京可進一步推進對台灣以東海域的管轄。南京大學中國南海研究協同創新中心高級研究員成漢平認為，對日相高市來說，當前在南海周邊能抗中的只有菲律賓，日菲是各取所需。

香港南華早報、央視旗下「玉淵譚天」報導，楊霄稱，台灣的專屬經濟區和大陸礁層也在日菲談判區域內，這是中國的權利，不是日菲可以自行談判的。楊霄還說，既然他們是在日菲台三方重疊區域進行談判，大陸就可以進一步推進對台灣以東海域的管轄。

楊霄警告，既然對方要採取冒進、破壞性的行動，大陸必然會推出新的反制措施。又稱，台灣以東海域是台灣居民經濟活動的固有海域，若相關海域由日本和菲律賓畫分，顯然會損害台灣人民的利益。

據香港中通社，成漢平表示，日方積極推動日菲雙邊關係升級，爭取菲方支持其自由開放的印太願景；加速推進情報保護協定及互惠准入協定談判，強化海上合作協同；在南海仲裁案十周年之際拉攏菲，藉南海問題牽制中國。

成漢平說，菲方則希望日本提升經濟援助金額；獲得巡邏船、雷達系統等日本海上防衛裝備，支援其在南海的行動；藉助日本增強其在南海仲裁案上的國際聲量等。他預估，日菲關係升級後，合作範疇將全面擴展，進一步協同以制衡圍堵中國。此外，「肩並肩」等聯合軍演也將向常態化和實戰化方向發展，納入更多國家。

日本防衛大臣小泉進次郎五月卅一日在新加坡和菲律賓國防部長鐵歐多洛會談，兩人同意盡快將退役的日本海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦出口給菲律賓。

菲律賓 南海 央視

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