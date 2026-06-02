美中軍方在夏威夷舉行安全磋商 指溝通有助避免誤判

新華社報導，美中兩國軍方於5月28至29日在美國夏威夷舉行2026年度「中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議」，雙方就當前美中海空安全形勢進行「坦誠、建設性」交流，並指兩軍溝通有助於避免誤解誤判。但中方不忘聲稱，堅決反對任何以「航行和飛越自由為名」危害中國主權和安全。

根據報導，雙方在會議中，以「構建中美建設性戰略穩定關係」共識為引領，在平等和尊重基礎上，就當前兩國海空安全形勢進行了「坦誠、建設性」交流，並對2025年「中美海上軍事安全磋商機制會議」以來的「中美海空相遇安全行為準則」執行情況進行了評估，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

報導提到，雙方一致認為，美中兩軍進行有效溝通交流，有助於雙方一線部隊更加專業地執行任務，增進相互了解、避免誤解誤判。

但報導說，中方仍向美方聲稱，堅決反對任何以「航行和飛越自由」為名危害「中國主權和安全」，反對任何針對中方的「侵權挑釁」和「抵近偵察滋擾」。中方將繼續依法依規「堅定維護國家領土主權和海洋權益，維護地區和平繁榮」。