聽新聞
0:00 / 0:00

美中軍方在夏威夷舉行安全磋商 指溝通有助避免誤判

中央社／ 台北1日電

新華社報導，美中兩國軍方於5月28至29日在美國夏威夷舉行2026年度「中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議」，雙方就當前美中海空安全形勢進行「坦誠、建設性」交流，並指兩軍溝通有助於避免誤解誤判。但中方不忘聲稱，堅決反對任何以「航行和飛越自由為名」危害中國主權和安全。

根據報導，雙方在會議中，以「構建中美建設性戰略穩定關係」共識為引領，在平等和尊重基礎上，就當前兩國海空安全形勢進行了「坦誠、建設性」交流，並對2025年「中美海上軍事安全磋商機制會議」以來的「中美海空相遇安全行為準則」執行情況進行了評估，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

報導提到，雙方一致認為，美中兩軍進行有效溝通交流，有助於雙方一線部隊更加專業地執行任務，增進相互了解、避免誤解誤判。

但報導說，中方仍向美方聲稱，堅決反對任何以「航行和飛越自由」為名危害「中國主權和安全」，反對任何針對中方的「侵權挑釁」和「抵近偵察滋擾」。中方將繼續依法依規「堅定維護國家領土主權和海洋權益，維護地區和平繁榮」。

夏威夷 中方 新華社

延伸閱讀

紐約時報駐北京記者遭驅逐 陸外交部：該報違反一中原則

紐時駐中記者遭驅逐 中國宣稱涉「騙訪」但未提事證

日菲啟動台灣以東海域劃界談判 陸海警派艦巡查反制

南海緊張 共軍黃岩島全時待戰

相關新聞

陸學者：日菲結盟抗中 各取所需

大陸海警昨在台灣以東海域執法巡查，反制日菲，中國社科院研究員楊霄稱，相關海域涉及台灣專屬經濟區和大陸礁層，不是日菲雙方可自行談判，北京可進一步推進對台灣以東海域的管轄。南京大學中國南海研究協同創新中心高級研究員成漢平認為，對日相高市來說，當前在南海周邊能抗中的只有菲律賓，日菲是各取所需。

「天安門母親」呼籲習近平秉持胡耀邦精神「有錯必糾」

1995年5月，一個由27名「六四」死難者親屬組成的受難者群體首次以聯署的方式致函中國全國人大常委會，要求對整個「六四」事件進行獨立、公正、公開的調查，公正、合理地解決「六四」問題，並按法定程序追究責任者的法律責任。由於最初的核心成員主要由在「六四」期間失去子女的母親們組成，如發起人、原中國人民大學副教授丁子霖以及原航天工業部高級工程師張先玲，該組織因而有了 「天安門母親」這個稱謂。其成員也包括「六四」遇難者的其他親屬以及六四事件中的傷殘者。

小泉進次郎反駁新軍國主義指控 陸外交部：混淆視聽

日本防衛大臣小泉進次郎日前在香格里拉對話會期間，反駁外界有關日本走向「新型軍國主義」的指控。大陸外交部發言人林劍今（1）日回應稱，日方說法「毫無根據」，並批評小泉進次郎刻意回避歷史罪責、選擇性忽視日本軍事擴張事實，企圖「倒打一耙、混淆視聽」。

紐約時報駐北京記者遭驅逐 陸外交部：該報違反一中原則

《紐約時報》上周披露，該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭大陸驅逐出境，據稱與《紐約時報》去年12月DealBook高峰會以視訊方式播出賴清德訪談有關。大陸外交部發言人林劍今（1）日回應稱，《紐約時報》為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。

今年香會美國防長隻字未提台灣 陸學者：變化已然開始

今年香格里拉對話（簡稱「香會」）已於5月31日落幕，美國國防部長赫塞斯在今年香會罕見地隻字不提台灣。對此，已經13次參加香會的北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，隨著中美雙方實力日益旗鼓相當，美中台三邊關係「變化已然開始」。

日菲劃界談判引中共反制 陸專家稱北京可推進管轄

大陸海警6月1日在台灣以東海域展開執法巡查。香港《南華早報》報導，此舉是北京針對日本、菲律賓啟動海域劃界談判的反制行動。中國社科院研究員楊霄稱，相關海域涉及台灣島的專屬經濟區和大陸架，「不是日菲雙方可以自行談判的」，北京可進一步推進對台灣以東海域的管轄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。