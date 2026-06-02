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陸海外投資新規 防技術外流 系列舉措7月上路

經濟日報／ 記者黃雅慧張鈺琪／綜合報導
國務院1日發布對外投資一系列新規，主要目的在加強對涉及中國大陸投資者、技術轉移、數據及國家安全的海外交易管制。(路透)
國務院1日發布對外投資一系列新規，主要目的在加強對涉及中國大陸投資者、技術轉移、數據及國家安全的海外交易管制。(路透)

大陸官方此前叫停美國科技巨頭Meta併購大陸AI新創Manus交易後，國務院昨（1）日發布對外投資一系列新規，主要目的在加強對涉及中國大陸投資者、技術轉移、數據及國家安全的海外交易管制。

新規將於7月1日生效，為中國大陸強制撤銷已完成的海外交易提供正式法律依據，將加劇全球投資者在中國大陸科技和人工智慧等敏感領域的合規風險。

有分析指出，在北京當局4月強行撤銷Meta-Manus併購案後，現在推出正式法規，或正在對大陸科技領袖發出清晰訊號：中國企業要試圖繞過中國大陸國家監管是不被容許的。實際上，北京當局將人工智慧視為對國家安全至關重要的敏感領域，並已努力控制技術、智慧財產權和人才的對外流動。

路透引述美國顧問公司亞洲集團中國區總監韓申林表示，新規主要是為了防止中國企業將戰略資產出售給外國企業。大陸官方說法主要在於保護企業利益。

然而34條新規中，圍繞統籌國家發展與安全最重要條款之一，便是要求對受限制的中國商品、技術、服務或相關數據的出口進行授權。法規還特別禁止在未經批准下，於敏感領域進行跨境人才轉移，此舉被認為直接針對近年部分企業為吸引外資而將員工與業務轉移至海外的做法。

根據新規，大陸國務院有權對可能影響國家安全的海外投資或資產轉移進行安全審查，並可命令投資者處置股份、停止投資，或對違規行為處以罰款。法規還賦予北京當局反制權：若一國限制中國投資，中國可禁止該國實體與中國進行交易。

新規指出，投資者包括中國大陸境內的企業、其他組織和居民個人。對投資者在香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣投資的管理，也參照該規定執行。

國務院 中國大陸 Meta

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