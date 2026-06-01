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「天安門母親」呼籲習近平秉持胡耀邦精神「有錯必糾」

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圖為2025年9月北京天安門廣場周圍的遊客。（聯合報系資料照片）
圖為2025年9月北京天安門廣場周圍的遊客。（聯合報系資料照片）

（德國之聲中文網）1995年5月，一個由27名「六四」死難者親屬組成的受難者群體首次以聯署的方式致函中國全國人大常委會，要求對整個「六四」事件進行獨立、公正、公開的調查，公正、合理地解決「六四」問題，並按法定程序追究責任者的法律責任。由於最初的核心成員主要由在「六四」期間失去子女的母親們組成，如發起人、原中國人民大學副教授丁子霖以及原航天工業部高級工程師張先玲，該組織因而有了 「天安門母親」這個稱謂。其成員也包括「六四」遇難者的其他親屬以及六四事件中的傷殘者。

發祭文重申三大訴求

30多年來，「天安門母親」一直沒有停止過抗爭。「六四」37周年紀念日即將到來之際，「天安門母親」再次發布祭文，重申公布「六四」慘案真相、對遇難者及其家屬給予合理賠償以及依法追究責任者的法律責任的三大訴求。

祭文中寫道，1989年6月3日至4日發生在北京的「六四」慘案是由當年少數當權者下令、軍隊參與，對和平示威的學生和市民實施的血腥鎮壓，「是一件由當年政府一手造成、嚴重違背中國憲法、違背人性、侵犯民權的事件」。

祭文同時指出，「政府至今仍采取回避、不解決、全面壓制言論的態度」，人們不能公開討論、不能公開悼念，甚至遇難者親屬的悼念活動也長期處於嚴密監控之下，許多年輕人甚至不知道1989年6月在北京曾發生過軍隊向手無寸鐵的學生和市民開槍的慘烈事實。

祭文斥責中國官方對「六四」的敘事無論怎麼變化實際都是在掩蓋政府動用軍隊鎮壓民眾，剝奪無辜生命的本質和事實，「我們記錄在冊的最小遇難者年僅9歲」。

祭文中表示不會忘記當年因拒絕執行開槍命令而被判刑5年的第38軍軍長徐勤先，並提到中國國家主席習近平2025年11月20日發表紀念胡耀邦的講話，稱贊其「堅持有錯必糾，大刀闊斧平反冤假錯案大刀闊斧平反冤假錯案」。

呼籲習近平「有錯必糾」

祭文最後呼籲「現國家領導人秉持胡耀邦的無私無畏、有錯必糾的精神，勇於承擔歷史責任，通過立法與司法程序，公正解決這一問題。」

1989年的學生運動是由胡耀邦逝世引發的悼念活動演變而來。習近平雖然高調紀念胡耀邦，但絲毫不提胡耀邦在任時推動黨政分開的自由派色彩，而是強調他「對黨忠貞不渝」，並且回避了胡耀邦之死與「八九六四」的重大關聯。

「天安門母親」的六四祭文發表在海外社交媒體，共有107人簽名，並附錄歷年簽名者中80名已故難友名單，包括祭文中特別提到的過去一年中病逝的熊志明。其子熊輝遇難時只有20歲，為北京師範大學經濟系學生。

「八九六四」事件在中國大陸教科書和主流媒體中被嚴格過濾，中國境內的社交媒體也會即時攔截並刪除與六四事件相關的信息，甚至連「天安門」這一地名本身的討論有時也會觸發敏感詞審核。

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