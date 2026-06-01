紐時駐中記者遭驅逐 中國宣稱涉「騙訪」但未提事證

針對紐約時報駐中國特派員遭驅逐出境，中國外交部發言人林劍今天聲稱，被驅逐的紐約時報記者在常駐中國期間「有確鑿的騙訪記錄」，違反中國相關條例，中方「依法依規」註銷其居留許可。但林劍並沒有提出紐時記者所謂「騙訪」的具體事證。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍宣稱，這名被驅逐的紐約時報記者在常駐中國期間「有確鑿的騙訪記錄」，違反中國的「外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例」，中方「依法依規」註銷其居留許可。

除上述說法外，林劍並聲稱紐約時報「將台灣稱為國家，中方堅決反對，且重彈中方一貫舊調，指該報「嚴重違反一個中國原則」和「中美三個聯合公報」等。

紐約時報5月29日報導，美國川普政府已撤銷一名在美國為中共官媒新華社工作的中國公民簽證，屬報復性舉措，目的是反擊中國當局先前驅逐該報記者的決定。而這是美國政府直接報復中國驅逐美國記者的罕見案例。

報導提到，川普政府這項針鋒相對的舉動，是在北京驅逐紐時中國特派員王月眉（Vivian Wang）之後所發生，原因是台灣總統賴清德日前接受「交易錄峰會」（DealBook Summit）論壇主持人專訪，但王月眉並未參與這場活動。

紐時執行總編輯周看（Joseph Kahn）在紐時企業網站上發表的聲明中表示：「中國政府驅逐王月眉的決定是錯誤的。她被驅逐將使我們的全球讀者在這個關鍵時期，更難獲得關於世界第二大經濟體準確、獨立且深入的報導」。

至於美方撤銷1名新華社駐美記者簽證，林劍聲稱美方此舉是「政治打壓」，中方堅決反對。