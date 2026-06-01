快訊

談判遲遲沒結果…伊朗外交部發言人：美不斷改變立場提新要求

黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

房市冷淡期到…迎接史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時駐中記者遭驅逐 中國宣稱涉「騙訪」但未提事證

中央社／ 台北1日電

針對紐約時報駐中國特派員遭驅逐出境，中國外交部發言人林劍今天聲稱，被驅逐的紐約時報記者在常駐中國期間「有確鑿的騙訪記錄」，違反中國相關條例，中方「依法依規」註銷其居留許可。但林劍並沒有提出紐時記者所謂「騙訪」的具體事證。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍宣稱，這名被驅逐的紐約時報記者在常駐中國期間「有確鑿的騙訪記錄」，違反中國的「外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例」，中方「依法依規」註銷其居留許可。

除上述說法外，林劍並聲稱紐約時報「將台灣稱為國家，中方堅決反對，且重彈中方一貫舊調，指該報「嚴重違反一個中國原則」和「中美三個聯合公報」等。

紐約時報5月29日報導，美國川普政府已撤銷一名在美國為中共官媒新華社工作的中國公民簽證，屬報復性舉措，目的是反擊中國當局先前驅逐該報記者的決定。而這是美國政府直接報復中國驅逐美國記者的罕見案例。

報導提到，川普政府這項針鋒相對的舉動，是在北京驅逐紐時中國特派員王月眉（Vivian Wang）之後所發生，原因是台灣總統賴清德日前接受「交易錄峰會」（DealBook Summit）論壇主持人專訪，但王月眉並未參與這場活動。

紐時執行總編輯周看（Joseph Kahn）在紐時企業網站上發表的聲明中表示：「中國政府驅逐王月眉的決定是錯誤的。她被驅逐將使我們的全球讀者在這個關鍵時期，更難獲得關於世界第二大經濟體準確、獨立且深入的報導」。

至於美方撤銷1名新華社駐美記者簽證，林劍聲稱美方此舉是「政治打壓」，中方堅決反對。

紐時 紐約時報 中方

延伸閱讀

紐約時報駐北京記者遭驅逐 陸外交部：該報違反一中原則

賴總統專訪引爆美中媒體戰！北京驅逐紐時記者 川普政府以牙還牙

小泉進次郎反駁新軍國主義指控 陸外交部：混淆視聽

香會交鋒／中代表問南海議題 菲防長答非所問 被諷美國小弟

相關新聞

紐約時報駐北京記者遭驅逐 陸外交部：該報違反一中原則

《紐約時報》上周披露，該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭大陸驅逐出境，據稱與《紐約時報》去年12月DealBook高峰會以視訊方式播出賴清德訪談有關。大陸外交部發言人林劍今（1）日回應稱，《紐約時報》為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。

今年香會美國防長隻字未提台灣 陸學者：變化已然開始

今年香格里拉對話（簡稱「香會」）已於5月31日落幕，美國國防部長赫塞斯在今年香會罕見地隻字不提台灣。對此，已經13次參加香會的北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，隨著中美雙方實力日益旗鼓相當，美中台三邊關係「變化已然開始」。

日菲劃界談判引中共反制 陸專家稱北京可推進管轄

大陸海警6月1日在台灣以東海域展開執法巡查。香港《南華早報》報導，此舉是北京針對日本、菲律賓啟動海域劃界談判的反制行動。中國社科院研究員楊霄稱，相關海域涉及台灣島的專屬經濟區和大陸架，「不是日菲雙方可以自行談判的」，北京可進一步推進對台灣以東海域的管轄。

小泉進次郎反駁新軍國主義指控 陸外交部：混淆視聽

日本防衛大臣小泉進次郎日前在香格里拉對話會期間，反駁外界有關日本走向「新型軍國主義」的指控。大陸外交部發言人林劍今（1）日回應稱，日方說法「毫無根據」，並批評小泉進次郎刻意回避歷史罪責、選擇性忽視日本軍事擴張事實，企圖「倒打一耙、混淆視聽」。

香會交鋒／中代表問南海議題 菲防長答非所問 被諷美國小弟

在新加坡舉行的第23屆香格里拉對話會上，南海議題再度成為焦點，中國代表團公開向菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）提問，質疑菲律賓政府在南海問題上「言行不一」。面對提問，鐵歐多洛未直接回應相關質疑，而是將話題轉向「南海行為準則」（COC），發言期間數度出現前後矛盾情況，最終遭主持人打斷，引發外界關注。

英國外相古柏訪中 聚焦荷莫茲、俄烏、伊波拉疫情

應中國外交部長王毅邀請，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）於6月1日至3日訪華並舉行第11次中英戰略對話。路透引述消息人士指，古柏此行將與王毅及中國國家副主席韓正會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。