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小泉進次郎反駁新軍國主義指控 陸外交部：混淆視聽

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎日前在香格里拉對話會期間，反駁外界有關日本走向「新型軍國主義」的指控。（路透）
日本防衛大臣小泉進次郎日前在香格里拉對話會期間，反駁外界有關日本走向「新型軍國主義」的指控。（路透）

日本防衛大臣小泉進次郎日前在香格里拉對話會期間，反駁外界有關日本走向「新型軍國主義」的指控。大陸外交部發言人林劍今（1）日回應稱，日方說法「毫無根據」，並批評小泉進次郎刻意回避歷史罪責、選擇性忽視日本軍事擴張事實，企圖「倒打一耙、混淆視聽」。

據澎湃新聞報導，大陸外交部1日舉行例行記者會，由林劍主持。媒體關切，日本防衛大臣小泉進次郎在香格里拉對話會期間反駁日本走向「新型軍國主義」的指控，稱有一個國家擁有龐大核武庫和戰略轟炸機，為何日本兩者皆無卻被貼上「新型軍國主義」標籤；他並稱，二戰後日本一貫恪守包括《聯合國憲章》在內的國際法，維護自由開放的國際秩序，將始終開放對話大門，同包括中國在內的相關國家對話，以維護地區和世界和平穩定。

對此，林劍表示，你提到的日本官員的有關說辭毫無根據，在一系列歷史、法理和事實、數字面前蒼白無力，根本無法取信於亞洲鄰國和國際社會。

林劍指出，日本軍國主義曾在二戰期間犯下滔天罪行，給亞洲鄰國和盟軍造成深重災難。為防止軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》《波茨坦公告》等具有國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。日本憲法對軍力、交戰權、戰爭權也作出嚴格限制，並確立了「專守防衛」等原則和一系列國內法的規制。

林劍稱，然而，日本最新的防衛預算已突破9兆日圓，連續14年刷新戰後歷史的最高紀錄，人均防衛費達到中國的3倍，防衛費占GDP的比重已飆升至2%，甚至還要進一步提升至3.5%。日本防務省過去5年的軍工訂單額增至3倍。日本現政府執政以來，加快部署中遠端進攻性導彈，放開殺傷級武器出口，推動修改憲法和「安保三文件」，企圖進一步突破國際法、國內法規制，挑戰戰後國際秩序。

林劍表示，日方這位官員刻意回避歷史的罪責，選擇性忽視上述事實，反而企圖倒打一耙、混淆視聽，這究竟是心虛？還是企圖掩蓋自身軍事擴張的野心？在這種情況下，日方所謂的「對話」也是虛偽的，只是擺姿態、裝樣子，沒有任何誠意。

林劍強調，今年是東京審判開庭80周年，這場正義大審判判定了日本軍國主義的累累罪行，為戰後國際秩序奠定基礎。已經有國際專家學者指出，日方近期一系列錯誤言行與東京審判揭露軍國主義籌備發動戰爭的過程如出一轍，威脅地區的和平穩定。國際社會必須高度警惕，共同防範和堅決遏制「新型軍國主義」成勢為患。

小泉進次郎 外交部 日本

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