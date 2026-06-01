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今年香會美國防長隻字未提台灣 陸學者：變化已然開始

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國國防部長赫塞斯在今年香格里拉對話罕見地隻字不提台灣，大陸學者認為，這顯示「變化已然開始」。（路透）
美國國防部長赫塞斯在今年香格里拉對話罕見地隻字不提台灣，大陸學者認為，這顯示「變化已然開始」。（路透）

今年香格里拉對話（簡稱「香會」）已於5月31日落幕，美國國防部長赫塞斯在今年香會罕見地隻字不提台灣。對此，已經13次參加香會的北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，隨著中美雙方實力日益旗鼓相當，美中台三邊關係「變化已然開始」。

在大陸網路媒體《觀察者網》6月1日刊登的專訪中，周波說，他覺得今年會上美國防長的發言是歷屆美方防長裡調門最低的一次。他認為，川普剛完成訪華，加上美國全球地位的變化，以及中東正在進行的這場戰爭，都影響赫塞斯的講話。

去年赫塞斯5次提及台灣，但今年一次都沒有。周波表示，這和川普訪華期間刻意淡化台灣議題的做法一脈相承。川普結束訪華、乘坐空軍一號返程途中，就台灣問題接受媒體採訪的表態，他認為十分重要。川普主要講了兩點：一、美國為何要遠赴9500英里之外的地區介入衝突？二、在對台軍售問題上，川普還沒有做出最終決定。

在周波看來，從現在開始，美國推進對台軍售面臨的壓力會越來越大，這已經成為一個歷史性的轉折點，「變化已然開始」。原因就是如今中美雙方實力基本旗鼓相當，中國能用來制衡美國的手段和力量在不斷增多。

「說到底，美國對外軍售本質上就是為了賺錢，其他說辭都只是藉口。如果說美國賺錢賺得很輕鬆，但賺這個錢會引來諸多麻煩，甚至讓美國被迫捲入一場毫無勝算的戰爭，他們就會不得不重新權衡利弊。」他預期，未來美國即便依舊會對台出售武器，推進過程也只會愈發艱難。

周波研判，目前中美在南海、台海爆發直接軍事衝突的可能性都不大，中美關係也不一定會走向全面敵對。他指出，中國已加入600多項國際條約，估計全球主流條約中國基本都參與了，美國加入的數量應該也差不多。這意味著雙方都認同要遵循共同的國際規則，因此中美關係底色是體系內的競爭與合作並存。

周波說，當兩個大國實力不斷趨近，競爭勢必會變得更加激烈，但與此同時，雙方可以開展合作的領域也會明顯增多。回顧川普首個任期，美方幾乎很少提及要和中國開展合作；到了拜登政府時期，合作訴求明顯增加，因為美方有不少事務需要尋求中方配合。以後的時間裡，中美競爭會長期存在，合作的餘地也會越來越多。

他認為，對比二十世紀的美蘇爭霸，二十一世紀的中美關係整體會更樂觀。

香會 赫塞斯 中東

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