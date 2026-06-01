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日菲劃界談判引中共反制 陸專家稱北京可推進管轄

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸海警6月1日在台灣以東海域展開執法巡查。（中國海警微信公眾號）
大陸海警6月1日在台灣以東海域展開執法巡查。（中國海警微信公眾號）

大陸海警6月1日在台灣以東海域展開執法巡查。香港《南華早報》報導，此舉是北京針對日本、菲律賓啟動海域劃界談判的反制行動。中國社科院研究員楊霄稱，相關海域涉及台灣島的專屬經濟區和大陸架，「不是日菲雙方可以自行談判的」，北京可進一步推進對台灣以東海域的管轄。

報導指，北京宣布在台灣以東海域展開執法巡查，以反制日本和菲律賓決定啟動海域劃界談判。大陸海警局1日聲明指，中國海警「岱山艦」編隊位台灣島以東海域依法開展執法巡查。

大陸海警局新聞發言人姜略表示，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣島以東海域劃界談判、「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益」採取的必要行動。

姜略指，「我們敦促日本和菲律賓立即停止一切侵害中國主權權益的非法行動。」他並稱，中國海警將持續加強有關海域管控，以實際行動「堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

報導指，日菲擬談判的重疊海域，位於日本琉球群島西南方、菲律賓巴丹群島北方，也就是台灣以東海域。

楊霄表示，「台灣島的專屬經濟區和大陸架也在該區域之內，這是中國的權利，不是日菲雙方可以自行談判的。」楊霄是在陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」31日發布的訪問中作出上述表述，當時大陸海警尚未宣布巡查行動。

楊霄並稱，北京將對東京和馬尼拉採取「歷史性的、前所未有的」反制措施。他表示，「既然他們是在三方重疊區域進行談判，我們就可以進一步推進對台灣以東海域的管轄。」

楊霄說，「既然對方要採取冒進、破壞性的行動，我們必然會推出新的反制措施。」他並形容，台灣以東海域是台灣島內居民經濟活動的固有海域，若相關海域由日本和菲律賓劃分，「顯然會損害台灣島內人民的利益」。

北京 中共 菲律賓

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