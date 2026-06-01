快評／日菲在我東部外海劃界賴政府卻噤聲 台灣漁民維權要靠大陸？

民進黨政府面對中共一向姿態強硬，但遇到了日本脊椎就會自動變軟？

日本與菲律賓在5月28日發表的聯合聲明中宣布，將正式啟動專屬經濟區與大陸架劃界談判。然而，日菲將展開劃界談判的區域就位在我東部外海，與台灣依法主張的專屬經濟區部分重合，日菲將台灣排除在外逕自展開談判，我外交部還表達肯定。而賴政府的無所作為也給了中國大陸介入的機會。

中國海警局今早宣布，6月1日，中國海警岱山艦編隊位「中國台灣島」以東海域依法開展執法巡查，強調將以實際行動堅決維護國家領土主權和海洋權益。

日本和菲律賓會在台灣以東海域展開劃界談判，是因根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），沿海國可主張自領海基線起算200海里的專屬經濟區（EEZ）與大陸架。

由於日本琉球群島最南端的八重山群島與菲律賓呂宋島以北的巴丹群島距離不足400海里，雙方主張的200海里EEZ在法理與空間上遂產生重疊。而該重疊區域就位於台灣東方至東南方外海，與台灣依法主張的EEZ範圍亦存在直接重合。

明明三方主張的EEZ出現部分重疊，日菲卻逕自展開劃界談判。未來兩國一旦完成劃界，台灣的漁民和船隻還能繼續在這些海域活動嗎？

中國社科院和平發展研究所研究員楊霄接受央視旗下新媒體《玉淵譚天》訪問時指出，日菲要談判的交會處就在台灣專屬經濟區和大陸架內。台灣以東海域本就是台灣固有海域，這些海域若遭日菲所瓜分，將侵害台灣人民利益。

對於日菲意圖瓜分台灣固有海域，相較於賴政府的被動和遲鈍，大陸外交部發言人毛寧5月29日則是在例行記者會上明確表達強烈不滿和堅決反對，強調日菲所謂「劃界談判」完全非法無效。

賴政府對台灣海洋權益可能受損毫無作為，楊霄表示，既然日菲要在三方重疊區域談判，中方就可以進一步推進在台灣的治權。《玉淵譚天》稱，「中方可推進台島以東治權」。

賴清德總統在就職演說中曾提到，「我們更要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。」但今天台灣的海洋權益可能遭到日菲瓜分，賴總統和賴政府注意到了嗎？台灣漁民的權益未來真的要交給中國海警來維護？