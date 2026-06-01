快訊

日本對大陸南韓台灣鋼品展開反傾銷調查

台北101今晚為黃仁勳點燈！蔣萬安受邀參加GTC大會：歡迎輝達總部落腳北市

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

聽新聞
0:00 / 0:00

香會交鋒／中代表問南海議題 菲防長答非所問 被諷美國小弟

世界日報／ 中國新聞組╱北京1日電
菲律賓政府在南海問題上被質疑「言行不一」，圖為菲律賓國防部長鐵歐多洛(中)在香會受訪。(路透)
菲律賓政府在南海問題上被質疑「言行不一」，圖為菲律賓國防部長鐵歐多洛(中)在香會受訪。(路透)

在新加坡舉行的第23屆香格里拉對話會上，南海議題再度成為焦點，中國代表團公開向菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）提問，質疑菲律賓政府在南海問題上「言行不一」。面對提問，鐵歐多洛未直接回應相關質疑，而是將話題轉向「南海行為準則」（COC），發言期間數度出現前後矛盾情況，最終遭主持人打斷，引發外界關注。

綜合新華社、央視新聞報導，中國代表團成員、國防大學教授張弛指出，菲律賓總統小馬可仕過去曾公開表示，區域國家應持續推動完成COC談判，菲律賓官方也多次強調尊重法治與和平解決爭端的重要性。然而，近年菲方卻多次派員登上南海無人島礁，相關行動被中方認為違反《南海各方行為宣言》（DOC）精神。

鐵歐多洛回應時並未正面說明菲方相關作為，反而將焦點放在南海規則機制上。他一方面表示菲律賓支持制定COC，另一方面卻質疑既然已有《聯合國憲章》及《聯合國海洋法公約》，為何還需要另行制定COC。此番說法被外界解讀為立場前後不一致。

中國官媒隨後指出，DOC是中國與東盟國家2002年簽署的重要政治文件，旨在管控爭議、維持地區穩定；而COC則被視為更具約束力的進階安排，目前中國與東盟成員國仍持續推進相關磋商。中方認為，菲律賓一方面支持準則談判，另一方面卻在爭議海域採取單邊行動，與其公開表態存在落差。

在香會場邊，中菲之間的交鋒並未止於正式議程。央視旗下自媒體「玉淵譚天」披露，鐵歐多洛日前為避免接受中國記者提問，臨時更改動線，從酒店後勤區域離開會場，在中國社群平台引發熱議。

另一方面，曾任中國駐美大使的崔天凱受訪時也對菲律賓對美政策提出批評。他表示，國家無論大小都應平等相待，不理解菲律賓「為何要做美國的小弟」，並認為若將自身定位為附屬角色，無助於提升國際地位。相關言論迅速在中國網路平台廣泛流傳。

不過，鐵歐多洛則向外媒表示，菲中關係未來能否改善，關鍵在於北京能否成為值得信任的合作夥伴。他強調，菲律賓將透過強化同盟關係、提升國防能力及加速軍事現代化，維護自身安全與利益。

在香格里拉對話會上，中方代表張弛(圖)質疑菲律賓政府在南海問題上「言行不一」。(取材自央視)
在香格里拉對話會上，中方代表張弛(圖)質疑菲律賓政府在南海問題上「言行不一」。(取材自央視)

延伸閱讀

在香會心虛？ 菲律賓防長繞後廚躲中方記者

左打菲律賓右嗆日本 香格里拉對話中國存在感十足

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

談台灣有事可能聯手？菲律賓總統總統罕見訪日 將會晤高市早苗

相關新聞

快評／日菲在我東部外海劃界賴政府卻噤聲 台灣漁民維權要靠大陸？

民進黨政府面對中共一向姿態強硬，但遇到了日本脊椎就會自動變軟？

香會交鋒／中代表問南海議題 菲防長答非所問 被諷美國小弟

在新加坡舉行的第23屆香格里拉對話會上，南海議題再度成為焦點，中國代表團公開向菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）提問，質疑菲律賓政府在南海問題上「言行不一」。面對提問，鐵歐多洛未直接回應相關質疑，而是將話題轉向「南海行為準則」（COC），發言期間數度出現前後矛盾情況，最終遭主持人打斷，引發外界關注。

英國外相古柏訪中 聚焦荷莫茲、俄烏、伊波拉疫情

應中國外交部長王毅邀請，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）於6月1日至3日訪華並舉行第11次中英戰略對話。路透引述消息人士指，古柏此行將與王毅及中國國家副主席韓正會面。

李家超抵中亞參訪哈薩克、烏茲別克 將簽合作備忘錄

香港特首李家超率領的商貿代表團昨晚抵達哈薩克首都阿斯塔納，展開中亞訪問行程，將先後訪問哈薩克和烏茲別克兩國。李家超昨晚在社交平台發帖表示，香港與中亞之間蘊藏廣闊的合作空間，香港將與兩國簽署多份合作備忘錄，香港、內地和中亞兩國的公私營機構及企業亦會達成很多合作項目。

謝鋒中美積極公平良性競爭 可跨越「修昔底德陷阱」

當地時間5月30日，大陸駐美大使館在華盛頓舉辦「匹克球之夜」暨「中國行」紀錄片首映儀式。大陸駐美大使謝鋒致辭稱，匹克球讓中美兩國青少年的心越來越近，從「以球會友」到「以心相交」。他強調，中美競爭不可避免，但應是你追我趕的積極競爭、遵守規則的公平競爭、共同提高的良性競爭，目的是為成就更好的自己。這種相互尊重、和平共處、合作共贏的理性認知，是跨越「修昔底德陷阱」的秘鑰。

日菲啟動台灣以東海域劃界談判 陸海警派艦巡查反制

日本與菲律賓日前宣布啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」，引發北京反彈。中國海警局新聞發言人姜略今（1）日表示，中國海警岱山艦編隊當天在台灣島以東海域開展執法巡查，並稱這是針對日菲單方面啟動相關劃界談判所採取的必要行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。