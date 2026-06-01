香會交鋒／中代表問南海議題 菲防長答非所問 被諷美國小弟

在新加坡舉行的第23屆香格里拉對話會上，南海議題再度成為焦點，中國代表團公開向菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）提問，質疑菲律賓政府在南海問題上「言行不一」。面對提問，鐵歐多洛未直接回應相關質疑，而是將話題轉向「南海行為準則」（COC），發言期間數度出現前後矛盾情況，最終遭主持人打斷，引發外界關注。

綜合新華社、央視新聞報導，中國代表團成員、國防大學教授張弛指出，菲律賓總統小馬可仕過去曾公開表示，區域國家應持續推動完成COC談判，菲律賓官方也多次強調尊重法治與和平解決爭端的重要性。然而，近年菲方卻多次派員登上南海無人島礁，相關行動被中方認為違反《南海各方行為宣言》（DOC）精神。

鐵歐多洛回應時並未正面說明菲方相關作為，反而將焦點放在南海規則機制上。他一方面表示菲律賓支持制定COC，另一方面卻質疑既然已有《聯合國憲章》及《聯合國海洋法公約》，為何還需要另行制定COC。此番說法被外界解讀為立場前後不一致。

中國官媒隨後指出，DOC是中國與東盟國家2002年簽署的重要政治文件，旨在管控爭議、維持地區穩定；而COC則被視為更具約束力的進階安排，目前中國與東盟成員國仍持續推進相關磋商。中方認為，菲律賓一方面支持準則談判，另一方面卻在爭議海域採取單邊行動，與其公開表態存在落差。

在香會場邊，中菲之間的交鋒並未止於正式議程。央視旗下自媒體「玉淵譚天」披露，鐵歐多洛日前為避免接受中國記者提問，臨時更改動線，從酒店後勤區域離開會場，在中國社群平台引發熱議。

另一方面，曾任中國駐美大使的崔天凱受訪時也對菲律賓對美政策提出批評。他表示，國家無論大小都應平等相待，不理解菲律賓「為何要做美國的小弟」，並認為若將自身定位為附屬角色，無助於提升國際地位。相關言論迅速在中國網路平台廣泛流傳。

不過，鐵歐多洛則向外媒表示，菲中關係未來能否改善，關鍵在於北京能否成為值得信任的合作夥伴。他強調，菲律賓將透過強化同盟關係、提升國防能力及加速軍事現代化，維護自身安全與利益。