謝鋒中美積極公平良性競爭 可跨越「修昔底德陷阱」

當地時間5月30日，大陸駐美大使館在華盛頓舉辦「匹克球之夜」暨「中國行」紀錄片首映儀式。大陸駐美大使謝鋒致辭稱，匹克球讓中美兩國青少年的心越來越近，從「以球會友」到「以心相交」。他強調，中美競爭不可避免，但應是你追我趕的積極競爭、遵守規則的公平競爭、共同提高的良性競爭，目的是為成就更好的自己。這種相互尊重、和平共處、合作共贏的理性認知，是跨越「修昔底德陷阱」的秘鑰。

據大陸駐美大使館消息，謝鋒在致辭中表示，去年8月，大陸駐美大使館曾與馬里蘭州青少年匹克球訪華團進行友誼賽；此次「老友新朋歡聚一堂」，共同啟動「中國行」紀錄片首映，一起重溫中美青少年從「以球會友」到「以心相交」的美好歷程。

謝鋒指出，去年以來，美國青少年同來自深圳、上海的兩個中國師生訪美代表團親切互動，並在中國春節期間再次訪華，在深圳、江西上猶、河南鶴壁、北京4地組織「中美青少年匹克球友誼賽」。他並引述第二次訪華的海莉感慨說，「再來中國，就像是回到了第二個家」。

謝鋒說，2月訪華期間，美國青少年不僅在賽場上同中國同學們交流切磋，還在賽場外包餃子、吹糖人、畫臉譜、逛花市、寫對聯、貼福字、看舞獅、雜技、川劇變臉，體驗了一場原汁原味的「中國年」。他表示，美國青少年的足跡縱貫中國南北，橫跨大中小城市，走進鄉村、城鎮和社區，多維度感受當代中國。

謝鋒表示，半個世紀前，小小乒乓球搭建起跨越太平洋的溝通之橋；如今的匹克球正為新時期中美人文交流划出優美弧線。起源於美國的匹克球運動，如今在中國也蓬勃發展，廣東、河南、山東多地已將匹克球納入中小學體育課程。他說，「從乒乓球到匹克球，變的是球拍，不變的是兩國人民渴望友好的初心。」

談及中美關係，謝鋒表示，當前中美關係站在新的歷史起點。半個月前，中美兩國元首在北京舉行了歷史性、標誌性的會晤，中國國家主席習近平和美國總統川普同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引。

謝鋒並表示，近日習近平復信參加「共航蔚藍：中美青年友誼行」活動的兩國學生，宣布「5年5萬」倡議提前兩年半實現預期目標。他說，「5年5萬」不只是一組令人振奮的數字，而是跨越大洋雙向奔赴的最新實踐，更是承接中美關係未來的青春承諾。

謝鋒提出3點倡議。第一，順應時代潮流，同心凝聚共識。他表示，中美恰似球場兩方，既要依規競技，更要懂得相互尊重；競爭不可避免，但應是你追我趕的積極競爭、遵守規則的公平競爭、共同提高的良性競爭。

第二，擴大交流合作，共築穩定根基。謝鋒說，中美歷史文化、社會制度、發展道路有別，但差異不是對立的理由，而是交流的契機、合作的動力。雙方要不斷拉長合作清單，縮短問題清單。

第三，彰顯青春擔當，攜手開創未來。謝鋒表示，希望兩國青年立足當下、放眼未來，聚焦氣候變化、人工智能、公共衛生、糧食安全等全球性難題，積極踐行人類命運共同體理念。

謝鋒最後表示，今年是中美關係「大年」，中國「十五五」規劃開局起步，美國則將迎來獨立250周年。他說，中美關係這艘巨輪已經從北京再出發，大家都是船上的水手，盼在兩國元首的掌舵領航下，以匹克球傳承乒乓外交精神，以青春之我續寫更多中美人民友好新故事，共同開創中美關係的光明未來。