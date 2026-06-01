日菲啟動台灣以東海域劃界談判 陸海警派艦巡查反制

日本與菲律賓日前宣布啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」，引發北京反彈。中國海警局新聞發言人姜略今（1）日表示，中國海警岱山艦編隊當天在台灣島以東海域開展執法巡查，並稱這是針對日菲單方面啟動相關劃界談判所採取的必要行動。

據央視報導，姜略表示，6月1日，中國海警岱山艦編隊位台灣島以東海域依法開展執法巡查。這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣島以東海域劃界談判、「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益」採取的必要行動。

姜略指，我們敦促日菲立即停止一切侵害中國主權權益的非法行動。中國海警將持續加強有關海域管控，以實際行動堅決維護國家領土主權和海洋權益。

另據央視旗下新媒體「玉淵譚天」31日報導，海洋專家楊霄表示，日菲啟動所謂劃界談判「嚴重侵犯我國主權」，若對方執意採取冒進行動，中方「必將以歷史性的、前所未有的手段反制」。

此前報導，日菲5月28日發表聯合聲明，宣布正式啟動兩國「專屬經濟區和大陸架劃界談判」。大陸外交部發言人毛寧29日曾表示，日菲宣布的擬劃界海域位於「中國台灣島以東」，根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在該海域擁有專屬經濟區和大陸架；日菲擅自啟動所謂「海域劃界」談判，中方強烈不滿、堅決反對，已分別向日菲提出嚴正交涉。

針對日本與菲律賓逕自宣布在台灣東部外海啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，我外交部5月31日表達肯定，並稱願在與菲律賓和日本分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全等進行探討。