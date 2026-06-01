重慶標語主事者戚洪 遭親中政權口譯員斥責

英國衛報報導，重慶反共標語事件主事者戚洪表示，自己在英國向警方求助時，遭到一名親政權的口譯員斥責，比如質問他「為何不愛中國？」

去年中共九三閱兵前夕，戚洪在中國重慶大學城以投影方式在一棟大樓外牆打出「推翻中共」的標語，時長逾50分鐘，引發海內外熱議。在投影行動前，戚洪已經帶著妻子和兩個孩子到英國，並以遠端操作的方式完成了投影。

英國衛報5月30日報導，去年戚洪發現自己的銀行帳戶遭到凍結後，向警方求助。戚洪表示，他沒有從警方獲得任何建議，反而負責翻譯的口譯員頻向他發表政治性言論，比如質問戚洪「為何不愛中國？」

當時戚洪一家暫住於英國艾克斯特（Exeter）。在持續20分鐘的通話中，他解釋說，中國當局已凍結他的銀行帳戶，導致他無法支付自己、妻子及孩子的住宿費用。

根據戚洪的說法，那名帶有中國大陸口音的口譯員在通話過程中打斷他，並對他提出質疑。

據稱，該口譯員質問他，「中國這麼好，你為什麼要跑出來？」、「你是出來申請政治庇護的嗎？你把孩子帶出來受苦」。

當戚洪試圖表達自己處境的艱難與絕望時，他表示，這名口譯員拒絕將他的陳述轉達給通話中的警方人員。

根據戚洪的說法，口譯員表示，「我不會翻譯你的情緒。」、「英國憑什麼要幫助你？」、「只要有錢，到哪裡都方便。」

在戚洪提出投訴22天後，英國警方通知他，口譯員並非由警方直接管理，而是由一家每年獲得13萬英鎊報酬、負責提供翻譯服務的承包商所聘用。

該承包商未回應媒體的置評請求。此外，儘管戚洪多次要求，警方至今仍未向他提供通話錄音副本。

英國資訊委員辦公室（Information Commissioner’sOffice）已注意到警方違反相關規定的情況，並向警方發出正式譴責。

報導表示，戚洪的指控，進一步加深了外界對中國口譯員社群可能遭到中國共產黨統戰系統廣泛滲透的憂慮。

報導並提到，今年2月解密的一份由英國內政部資助的報告指出，英國警方缺乏中文能力已成為一種風險，讓中國共產黨及有組織犯罪集團試圖滲透口譯員社群。該報告的作者認為，英國的中文口譯員群體中存在「相當程度的妥協」，而解決方案之一是增加英國警界內部具備中文能力的人員數量。

戚洪表示，與該口譯員的通話令他陷入人生最低潮，他說，「在我看來，她顯然是親政權的」、「警方需要處理這件事」。