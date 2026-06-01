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美擬找日韓代工軍艦 追趕大陸造艦能力卻卡國會阻力

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國海軍艦隊規模落後大陸，造船產能又難以追上，華府正評估與日本、韓國合作設計與建造軍艦。2025年7月31日，韓國蔚山東區HD現代重工。（觀察者網）
美國海軍艦隊規模落後大陸，造船產能又難以追上，華府正評估與日本、韓國合作設計與建造軍艦。2025年7月31日，韓國蔚山東區HD現代重工。（觀察者網）

美國海軍艦隊規模落後大陸，造船產能又難以追上，華府正評估與日本、韓國合作設計與建造軍艦。不過，這項被部分分析人士視為縮小美中海軍差距的必要方案，已在美國國會引發反彈，議員擔憂外包造艦恐衝擊本土造船業與就業。

據觀察者網引述香港《南華早報》報導，美國提交的下一財年預算案中，包含18.5億美元（約新台幣581億元）專項資金，用於研究將護衛艦和驅逐艦部分設計與建造工作外包的可行性。美國海軍協會新聞網（USNI News）指，研究將探討採用或聯合生產日本「最上」級護衛艦、韓國「大邱」級護衛艦等先進艦體方案，以緩解美國海軍造船產線壓力。

報導指，美方正試圖加快海軍造艦速度，以縮小與大陸差距。目前大陸擁有至少350艘軍艦，海軍艦隊規模居全球首位；相比之下，美國海軍現役戰鬥艦艇約291艘，低於美國法律規定的355艘最低標準。

美國智庫韓美經濟研究所（KEI）客座高級研究員斯坦加羅內（Troy Stangarone）表示，美國去年取消「星座」級護衛艦建造計畫，反映美國國防採購體系面臨設計變更頻繁、勞動力短缺、成本上升與工期延誤等挑戰。他認為，若美國要與日韓合作造艦，必須先確定最終設計方案，且一旦選定就不能隨意更改。

斯坦加羅內指出，將部分造艦業務外包給韓國和日本，可讓美國海軍以更快速度、更低成本取得軍艦，也能把本土產能集中於更先進、更專業化的艦船。

不過，這項方案在美國國會遭遇阻力。眾議院軍事委員會5月舉行聽證會時，緬因州民主黨籍眾議員戈爾登（Jared Golden）警告，若國會向美國造船業發出「需求疲軟的信號」，造船商可能被迫裁員。威斯康辛州共和黨籍眾議員奧登（Derrick Van Orden）也表示，美國技術工人與工匠仍是世界最優秀的。

報導稱，美國過去為保護本土造船廠制定的法律，如今反被部分人士視為阻礙造船能力復甦的因素。1920年通過的《瓊斯法案》規定，美國港口間貨運須由美國建造船隻承運；1965年生效的《伯恩斯－托勒夫森修正案》則要求，美國海軍與海岸警衛隊艦船及主要部件須在美國境內建造。

首爾大學造船與海洋工程學教授禹鍾勳（Woo Jong-hun，音譯）指，美國雖試圖透過盟友合作提升造船能力，但國內對將核心戰略資產製造外包海外仍有強烈抵觸，加上政治人物擔心流失選票，相關工作至今難有實質進展。

尚志大學軍事學教授崔基日（Choi Gi-il，音譯）則表示，美國軍艦建造與維修產業生態系已經崩解，使韓國和日本成為少數能填補缺口的造船強國。他形容，美國保護本土造船廠的法律，已使美國造船業變成「井底之蛙」，導致競爭力流失。

韓國造船巨頭韓華海洋（Hanwha Ocean）已於2024年12月收購費城造船廠（Philly Shipyard），藉此在美國本土建立製造基地，承接民用及軍用艦船建造、維護與維修合約。

斯坦加羅內警告，美國已不再擁有足夠造船廠來縮小與大陸海軍實力差距，若無法在軍艦建造領域與韓國、日本合作，實際上等於默認美中之間將存在永久性差距。

軍艦 大陸 美國海軍

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