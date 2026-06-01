李家超抵中亞參訪哈薩克、烏茲別克 將簽合作備忘錄

香港特首李家超率領的商貿代表團昨晚抵達哈薩克首都阿斯塔納，展開中亞訪問行程，將先後訪問哈薩克和烏茲別克兩國。李家超昨晚在社交平台發帖表示，香港與中亞之間蘊藏廣闊的合作空間，香港將與兩國簽署多份合作備忘錄，香港、內地和中亞兩國的公私營機構及企業亦會達成很多合作項目。

文匯報報導，隨團的行政會議成員、洪水橋產業園有限公司董事局主席林健鋒表示，代表團有來自不同行業的代表，已有當地公司表達對落戶洪水橋產業園感興趣。

李家超率領的商貿代表團此行首先訪問哈薩克，隨同出訪的港府官員包括律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局副局長張曼莉等。

代表團於昨晚10時抵達首都阿斯塔納。李家超隨即透過社交平台表示，感謝哈薩克國家經濟部副部長Assan Darbayev、中國駐哈薩克大使館公參程可凡在機場迎接。他表示，今次外訪代表團由逾40名香港商貿與專業代表和約30名內地企業代表組成，是本屆港府規模最大、人數最多、涵蓋企業範圍最廣的一次，也是香港與內地的代表第二次攜手「出海」。

訪問期間，李家超會與兩國港府高層官員會面，加強港府層面高層次溝通，並帶領代表團與當地商界建立聯繫，介紹香港優勢，開拓商業網絡，亦會考察企業和設施，了解當地最新發展，探索合作機遇。

隨團的林健鋒昨日出發前表示，是次行程重點包括如何捕捉新興市場機遇，以及如何發揮香港的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，加強和中亞國家的戰略性聯繫。

全國政協委員、立法會議員吳傑莊關注人工智能（AI）及算力方面的交流。他表示，中亞地大物博，有便宜的燃料及綠色能源，可為AI提供很大的算力空間，「香港能將成功案例及商業模式帶到中亞，同時為香港中小企及青年創業家帶動商機。」他指出，哈薩克在數字資產管理和應用方面非常前瞻，當地港府將數字資產列為國家級戰略儲備，期望此行能「取經」，就數字資產支付及管理等方面作交流。