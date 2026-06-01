加州「六四紀念館」傳遭破壞 王丹：我們會挺住！

六四天安門事件37周年將屆之際，位於美國洛杉磯的「六四紀念館」當地時間5月31日卻傳出遭人惡意破壞。六四紀念館館長、六四民運領袖王丹在Ｘ發文表示，「六四紀念館絕不會因為這樣的破壞和威脅而停辦，相反，我們期待在各界的支持下，把紀念館辦得更好！風雨再大，我們也會挺住！」

根據王丹在Ｘ上的發文，5月31日原定在六四紀念館舉行第二屆「中國論壇」，主題為「政治反對運動的跨世代合作」，邀請中國民主轉型研究所所長王天成主講。但31日上午，六四紀念館義工上班時發現，紀念館大門遭到破壞和塗鴉。

王丹表示，作案者潛入紀念館，並破壞攝像鏡頭，然後才開始損毀動作。「六四」紀念前夕，出現這樣的事情，作案動機不難想像。紀念館內的監控系統已經修復，找到相關畫面並交給警方調查。

當天「第二屆中國論壇」最後仍如期舉辦，王丹說，令人感動的是，參加者大爆滿，人潮排到正門進口處。他相信有些人是專門前來參加，以表達對六四紀念館的支持的。「打壓，只能讓我們得到更多支持！」