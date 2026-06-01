捷克參議長韋德齊再度訪台 陸使館：強烈譴責堅決反對

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領約40人代表團於今晨抵台訪問，這是韋德齊繼2020年8月後第二度訪台，預計將晉見總統賴清德等人。針對韋德齊此行，中國駐捷克大使館發布新聞稿表達強烈譴責和堅決反對。

在韋德齊啟程來台後，中國駐捷克大使館微信公眾號即於5月31日晚間以使館發言人名義發布新聞稿指出，「中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區進行任何形式官方往來」。新聞稿並稱，韋德齊無視捷克政府立場及主流民意再次訪台，「嚴重干涉中國內政，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違反國際關係基本準則和捷方一個中國政治承諾」。

中國駐捷克大使館重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。中方敦促捷方恪守一個中國原則，立即採取有效措施消除這一錯誤行徑的惡劣影響，以實際行動維護中捷關係發展大局。」