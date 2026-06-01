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陸前駐美大使：兩岸自主解決問題 避中美衝突

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中共前駐美大使崔天凱在新加坡「香格里拉對話」期間談及「Ｇ二」概念時表示，世界不應由一兩個國家主導，各國無論大小都應平等合作。針對台海議題，他則稱，若關心台海問題，應支持中國實現統一目標；只要各方恪守一個中國原則、不干涉中國內政，由兩岸中國人自主解決內部問題，就能避免中美爆發災難性衝突。

彭博報導，崔天凱在會場受訪表示，世界不應由一到兩個國家主導，各國無論大小都應平等合作。中國主張構建人類命運共同體，意味各國應在平等基礎上處理國際關係。報導稱，Ｇ二概念隨美國總統川普重返白宮再次受關注，川普近期也曾提及相關說法。

針對中美關係，崔天凱表示，五月中美兩國元首會談提出「建設性戰略穩定關係」並非口號，雙方應朝同一方向採取切實行動。他提到，近期經貿談判涵蓋美國牛肉、波音飛機、黃豆採購等，未來亦可探討更多產業合作可能。

崔天凱稱，中美關係未來難免遭遇起伏波動，甚至嚴峻挑戰，「前途是光明的，道路是曲折的」；只要中美兩國堅守正確方向，雙邊關係就一定能持續向前發展。

就台海議題，崔天凱聲稱，「沒有人比中國人更關心台灣海峽的穩定，因為在台灣海峽的兩邊都是中國領土，在台灣海峽的兩邊，我們都是中國人」。並稱，若關心台海問題，就應支持中國實現統一目標；若各界都堅持一個中國原則、不干涉中國內政，讓兩岸中國人來解決問題，定能實現和平統一前景。

環球時報報導，崔天凱說，「相較於以往，川普的聲明有一定正面進展」；美國所有判斷與抉擇，均以自身利益為出發點。美國遠隔重洋，本就不該捲入這場無謂衝突。

兩岸 崔天凱 中共

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