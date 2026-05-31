民團聲援李卓人鄒幸彤 要求無條件釋放二人

前香港支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤被控「煽動他人顛覆國家政權罪」，預計7月中下旬宣判。台灣多個民團今天共同發聲，聲援李、鄒，要求立即無條件釋放二人。

李卓人、鄒幸彤被控觸犯「港區國安法」。民團今晚在台北捷運西門站出口聲援李、鄒，要求立即無條件釋放二人，撤銷所有控罪。民團強調，和平紀念六四事件與倡議民主不應構成犯罪，港區國安法等侵犯人權的法律應停止執行與廢除。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示，鄒幸彤將紀念六四事件、提倡人權看得比自己的人身自由更重要，她傳承的火炬沒有熄滅，台灣會持續呵護這把火炬。中共政權與港府害怕人民的思想自由，良心和人權的價值終將獲得勝利。

國際特赦組織台灣分會副秘書長張馳強調，李、鄒的案例讓人看見香港公民空間的緊縮，逐漸淪為無法說出真相的社會。極權政府害怕「有人記得」，只有人們持續記憶，歷史才不會被抹去，當人們願意發聲，自由才能真正地被守住。

華人民主書院協會專案經理蔡智豪來自香港，由於「反送中」運動來到台灣，現已取得台灣身分。他說，李、鄒僅因和平紀念六四事件，竟成被審判的理由，人們看到香港的集會、言論自由被破壞，過往的香港社會相信法治，現在卻是一本書、一張紙條都可能成為入罪佐證。

蔡智豪提醒，近年看到跨境鎮壓對於台灣社會的威脅，呼籲台灣政府正視相關情況。

台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋指出，和平紀念六四事件與倡議民主竟被視作犯罪，這是嚴重侵蝕言論自由與公共空間的作為，要求無條件釋放李、鄒與其他政治良心犯。

人權工作者李明哲、香港抗爭者湯偉雄（別名赴湯）、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁在現場參與聲援。

香港支聯會全稱為「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，為泛民主派組織，過往連續多年於6月4日在銅鑼灣維多利亞公園舉辦大型燭光晚會，悼念六四事件死難者。在港區國安法通過實施後，香港支聯會於2021年9月宣告解散。

據港媒星島日報19日報導，前香港支聯會領袖被控「煽動他人顛覆國家政權罪」一案，控辯雙方在19日完成結案陳詞，案件預計7月中下旬宣判；前香港支聯會副主席何俊仁已於開審前認罪。