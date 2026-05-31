習近平：發展未來產業很重要 領導幹部要知科技

中共總書記習近平在明天將出刊的中共黨刊「求是」雜誌發表文章說，培育發展「未來產業」，對中國搶占全球科技和產業「制高點」具有重要意義。各級領導幹部要加強學習科技知識，提高專業化能力，努力做到「知科技、懂產業、善決策」。

根據新華社報導，習近平在這篇題為「前瞻布局和發展未來產業」的文章說，培育發展「未來產業」，對中國搶占全球科技和產業「制高點」，牢牢把握發展主動權，對發展「新質生產力」，建設現代化產業體系都具有重要意義。

習近平說，近年來中共中央高度重視「未來產業」發展已呈現良好勢頭（態勢）。未來要站在「推進強國建設、民族復興偉業」的戰略高度，立足客觀條件，發揮比較優勢，堅持穩中求進、梯度培育，推動中國「未來產業」發展不斷取得新突破。

他說，要把準發展方向，在量子科技、生物製造等領域「聚焦發力、精準施策」。要把握發展節奏，綜合考慮中國國家戰略需求、技術成熟程度、要素支撐條件等因素，因地制宜發展，並推動「未來產業」與新興產業、傳統產業相得益彰。

習近平說，要充分發揮新型「舉國體制」優勢，加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，並要推動各類創新資源向企業集聚，大力培育核心技術領先、創新能力強的科技領軍企業和高新技術企業。且未來產業「培育周期長、市場風險大」，政策上要大力支持。

他最後提到，未來產業「技術迭代（換代）快、影響因素多、決策風險大」，對官員領導能力和治理水準提出了更高要求。各級領導幹部要確實加強科技知識學習，提高專業化能力，努力做到「知科技、懂產業、善決策」。

綜合中共官方文件，被其列為「未來產業」的領域，包括生成式人工智慧（AI）、人形機器人、量子科技、生物製造、新型儲能、未來網路等產業。