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英外交大臣古柏將訪陸 出席第11次中英戰略對話

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部31日下午於網站宣布，應大陸外交部長王毅邀請，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）將於6月1日至3日訪華，並舉行第十一次中英戰略對話。此行正值國際局勢升溫之際，外界關注英國在多極外交格局中的政策走向。(美聯社)
大陸外交部31日下午於網站宣布，應大陸外交部長王毅邀請，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）將於6月1日至3日訪華，並舉行第十一次中英戰略對話。此行正值國際局勢升溫之際，外界關注英國在多極外交格局中的政策走向。(美聯社)

大陸外交部31日下午宣布，應大陸外交部王毅邀請，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）將於6月1日至3日訪華並舉行第十一次中英戰略對話。路透引述消息人士指，古柏此行將與王毅及大陸國家副主席韓正會面。

路透31日稍早報導指出，古柏將於1日啟程訪華，之後於本周稍晚轉赴印度，行程預計聚焦荷莫茲海峽局勢、俄烏戰爭及近期伊波拉疫情等全球性議題。相關安排已於31日由英國政府正式對外公布。

根據英國政府消息，古柏將於6月2日與王毅及大陸國家副主席韓正會面，並於次日前往大陸南方科技重鎮深圳，參與以科技與創新為主題的行程。該訪問計畫於31日公布，此前路透已於4月引述三名消息人士報導相關行程。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與大陸國家主席習近平於今年1月施凱爾訪華期間，曾共同表示雙邊關係「重新啟動」，並承諾在貿易、投資及科技領域加強合作，以實現互利共贏。報導指出，施凱爾是8年來首位訪問大陸的英國首相，其工黨政府將改善對中關係列為重要政策方向，但在國內仍面臨嚴峻支持率壓力。

古柏此行在結束大陸行後，將前往印度訪問。報導指出，她預計於6月4日抵達印度，並將與印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）會晤，同時與企業家、學者及政府合作夥伴交流，推動英印「2035願景」合作計劃（UK-India Vision 2035）。

在地緣政治緊張升高之際，包括美以伊戰爭後導致油價上升，以及英國經濟成長疲弱等背景之下，路透指出，英國政府表示，古柏此次在中國與印度的交流，預計將聚焦於「應對最重大全球性挑戰」。

外交 王毅 外交部

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