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共軍黃岩島警巡稱「全時待戰」 海警監控菲公務船

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共解放軍南部戰區和中國海警31日釋出影片表示，今天是為黃岩島巡邏警戒的第五天，並稱「發現不明空中目標快速向黃岩島接近」，迅速查證目標，做好應對準備。圖／截自中共解放軍南部戰區微信公眾號影片
中共解放軍南部戰區和中國海警31日釋出影片表示，今天是為黃岩島巡邏警戒的第五天，並稱「發現不明空中目標快速向黃岩島接近」，迅速查證目標，做好應對準備。圖／截自中共解放軍南部戰區微信公眾號影片

中國大陸和菲律賓在南海緊張持續，中共解放軍南部戰區和中國海警31日表示，當天組織海空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡，強調「黃岩島是中國固有領土」。南部戰區影片指出，「發現不明空中目標快速向黃岩島接近」。有共軍官兵並稱，今天是為黃岩島巡邏警戒的第五天，指示「盯緊一點」，「全時待戰」。同日，中國海警也宣布在黃岩島領海及周邊區域執法巡查。

中共解放軍南部戰區31日午間在微信公眾號指出，中共人民解放軍南部戰區31日組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及週邊海空域展開戰備警巡，並稱「黃岩島是中國固有領土。」

南部戰區指出，5月以來，該戰區部隊持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

南部戰區同步發布影片顯示，有共軍海軍官兵表示，當天已是執行黃岩島巡邏警戒任務的第五天，「我的戰場就是盯著這寸屏幕（螢幕）」。期間，南部戰區還稱，方位068距離101公里，發現不明空中目標快速向黃岩島接近，迅速查證目標，做好應對準備。

影片中，南部戰區指揮員要求官兵「盯緊一點，注意協同」，共軍飛行員則回應「明白，全時待戰」。其後，影片旁白稱相關目標已被驅離，部隊轉入三級戰鬥部署。

在此同時，中國海警相隔南部戰區發布上述消息逾十分鐘後亦發出消息稱，31日，中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域進行執法巡查。中國海警同樣表示，自5月以來，其持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化相關海域管控，堅決維護國家領土主權及海洋權益。

中國海警公開的影片則顯示，中國海警人員在巡查期間表示，「方位045，距離5海里，發現菲公務船，航向170，航速10節，位我毗連區外活動，加強觀察瞭望」。

路透此前曾指，2024年，中國大陸公布黃岩島領海基線，並宣稱「黃岩島為中國領土」。馬尼拉當局則對此提出抗議，表示中方主張「侵犯菲律賓主權，且違反國際法」。

中共解放軍南部戰區和中國海警31日表示，當天組織海空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡，強調「黃岩島是中國固有領土」。圖／截自中共解放軍南部戰區微信公眾號影片
中共解放軍南部戰區和中國海警31日表示，當天組織海空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡，強調「黃岩島是中國固有領土」。圖／截自中共解放軍南部戰區微信公眾號影片

黃岩島 共軍 菲律賓

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