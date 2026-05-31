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香格里拉對話 崔天凱：若關切台海穩定就應支持統一

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸前駐美大使崔天凱近日在新加坡「香格里拉對話會」期間指，沒人比中國更關心台海穩定，並稱若關心相關問題應支持中國實現統一目標；若堅持一個中國原則、不干涉內政，兩岸問題可由中國人自行解決，定能實現和平統一前景。圖／取自環球時報
中國大陸前駐美大使崔天凱近日在新加坡「香格里拉對話會」期間指，沒人比中國更關心台海穩定，並稱若關心相關問題應支持中國實現統一目標；若堅持一個中國原則、不干涉內政，兩岸問題可由中國人自行解決，定能實現和平統一前景。圖／取自環球時報

大陸前駐美大使崔天凱近日在新加坡「香格里拉對話會」期間談及「G2」概念表示，世界不應由少數國家主導，各國應平等合作。針對台海議題，他則指沒有人比中國更關心台海穩定，並稱若關心相關問題應支持中國實現統一目標；若堅持一個中國原則、不干涉內政，兩岸問題可由中國人自行解決，定能實現和平統一前景。

彭博報導，崔天凱30日在香會期間於場邊受訪時表示，世界不應由一到兩個國家主導，各國無論大小都應平等合作。他強調，中國主張構建人類命運共同體，意味各國應在平等基礎上處理國際關係。報導並指，G2概念隨美國總統川普重返白宮再次受關注，川普亦近期提及相關說法。

對中美關係，崔天凱表示，本月中美兩國元首會談提出的「中美建設性戰略穩定關係」並非口號，意思是雙方應朝同方向採取切實行動，一道努力。他並提到，近期經貿談判涵蓋美國牛肉輸華、波音飛機、大豆採購等議題，未來亦可探討更多產業合作可能。

同時，崔天凱稱，中美關係前行之路絕不會一帆風順，未來難免遭遇起伏波動，甚至面臨嚴峻挑戰，「前途是光明的，道路是曲折的。如果對前景缺乏信心，一切努力便失去意義。正因為堅信未來可期，我們才願意為之不懈付出；也正因為深知前路佈滿挑戰，我們更要加倍努力、穩步前行。 」只要中美兩國堅守正確方向，雙邊關係就一定能持續向前發展。

在台海議題方面，綜合玉淵譚天、看看新聞，崔天凱表示，「沒有人比中國人更關心台灣海峽的穩定，，因為在台灣海峽的兩邊都是中國領土，在台灣海峽的兩邊，我們都是中國人」。他並指，若關心台海問題，就應支持中國實現統一目標；若各界都堅持一個中國原則、不干涉中國內政，讓兩岸中國人來解決問題，一定能實行和平統一的前景。

環球時報則指，崔天凱說，「相較於以往，川普的聲明有一定正面進展。當然，前路漫漫，凡事都要一步一步走。」歸根究底，美國所有判斷與抉擇，均以自身利益為出發點。美國遠隔重洋，本來就不該捲入這場無謂的衝突。他還批評，一些歐洲國家正在派遣軍隊船舶或任何東西到台灣海峽，這對亞洲人來說會想起殖民時期。

崔天凱最後稱，中美若爆發衝突，必將釀成災難性後果，外界有此擔憂可以理解。而化解風險的辦法其實十分明確：只要各方恪守一個中國原則、不干涉中國內政，由兩岸中國人自主解決內部問題，兩岸和平統一就擁有堅實基礎。如此一來，不僅核戰不會發生，常規衝突也能完全避免。正確的道路與清晰的前景已然擺在眼前，關鍵在於各方如何抉擇。

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