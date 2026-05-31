趙樂際訪俄促多層級交流 強調雙方應增進戰略互信

中俄高層近期互動頻密。大陸全國人大常委會委員長趙樂際於當地時間27日至30日對俄羅斯進行正式友好訪問。期間，趙樂際指，中俄立法機構應保持多層級多領域交往勢頭，增進了解互信，以服務中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展。他並稱，要圍繞國家安全、生態環保、人工智慧、涉外法治等領域加強立法經驗交流，並及時推動有利雙邊合作的法律文件落實，為中俄務實合作提供法律保障。

據大陸外交部官網消息，應俄羅斯聯邦委員會主席馬維彥科（Valentina Matviyenko）、俄羅斯國家杜馬主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）邀請，趙樂際當地時間5月27日至30日對俄羅斯進行正式友好訪問，在莫斯科與馬維彥科、沃洛丁分別舉行會談，並出席中俄議會合作委員會第11次會議。

趙樂際在與馬維彥科、沃洛丁分別會談時表示，中俄兩國立法機構交流機制日益完善，要保持多層級多領域交往良好勢頭，增進了解互信，加強交流互鑑，更好服務中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展。圍繞國家安全、生態環保、人工智慧、涉外法治等領域，開展立法經驗交流。

趙樂際28日出席中俄議會合作委員會第11次會議時指，兩國立法機構要及時批准並督促落實有利於雙邊合作的法律文件，營造透明、公正、穩定的營商環境，維護企業合法權益，為雙邊務實合作提供法律保障。

趙樂際指，要積極參與「中俄教育年」等活動，深化人文交流，為中俄友好夯實民意基礎。用好已有機制和平台，發揮地方立法機構積極作用，為拓展地方合作獻計出力。密切在各國議會聯盟等多邊機制內的協作，促進國際公平正義。

此外，趙樂際在訪俄期間於莫斯科分別參觀《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年圖片展和中共六大會址常設展覽館，向俄無名烈士墓敬獻花圈。

據了解，趙樂際與沃洛丁去年8月25日在北京人民大會堂共同主持中俄議會合作委員會第十次會議。當年正逢中俄議會合作委員會成立20周年，趙樂際當時稱，全國人大願同俄羅斯聯邦會議一道，以落實兩國元首重要共識為根本遵循，充分發揮合作機制平台作用，持續加強交流合作，助力中俄新時代全面戰略協作夥伴關係深入發展。