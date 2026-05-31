陸防長董軍再次神隱 連續缺席重要場合引發關注

新加坡香格里拉對話29日登場，大陸國防部長董軍連續第二年缺席。在本月中旬美國總統川普到訪北京時，董軍曾出席大陸國家主席習近平為川普舉行的歡迎儀式及川習會與晚宴，但此後就未再公開露面並連續缺席數個重要場合。董軍再度神隱也引發外界關注。

董軍出席川習會相關活動，主要因是美國國防部長赫塞斯也隨同川普到訪。旅美的中國時政評論員蔡慎坤日前即注意到，川習會後董軍又再度消失在公開場合。

蔡慎坤在其個人社交平台發文指出，5月25日，巴基斯坦總理夏立夫率團訪問北京，隨行人員中包括巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾。新華社報導，中共外長王毅當日分別會見了新加坡外長維文和穆尼爾。穆尼爾是巴基斯坦軍方最高將領，這樣的安排並不符合慣常外交規格。

5月25日下午，習近平會見夏立夫一行。從央視畫面來看，董軍依舊沒有露面。按常理，穆尼爾此次以巴基斯坦軍方最高將領身分陪同夏立夫訪華，董軍理應出現在相關外事場合，如今卻再次神秘缺席。

蔡慎坤稱，「在中共軍方高層接連落馬的大背景下，董軍持續消失，無疑讓外界對相關傳聞產生更多聯想，此前流傳已久的小道消息，正一步步變成現實。」

此外，「深化習近平強軍思想武裝專題會議」5月27日在北京召開，中央軍委副主席張升民出席會議並講話。但在央視軍事頻道的報導中，同樣未見董軍出席的畫面。共軍僅存的上將，東部戰區司令楊志斌、中部戰區司令韓勝延也未出席，張升民成為這場會議唯一的共軍上將。

董軍是在中共前防長李尚福落馬後，於2023年12月29日被任命為國防部長，但迄今仍非國務委員與中央軍委委員。董軍現年65歲，2021年9月晉升上將軍銜，是中共首位出身海軍的國防部長。

李尚福在中國官方於2023年10月24日宣布免去其中央軍委委員、國務委員、國防部長前，有近8周未公開露面。

新華社本月7日報導，李尚福因受賄罪、行賄罪數罪並罰，遭執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。