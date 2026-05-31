關志鷗接掌湖北 成最年輕省委書記

「把地球管起來，讓全世界都能聽到我們的聲音」，這是1955年秋冬之際在中共中央政治局會議上，毛澤東對新華社提出的工作指示。70年後，北京當局的雄心已不滿足於傳播中國的聲音，還要為人類的發展指明方向。

2026-05-31 07:00