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關志鷗接掌湖北 成最年輕省委書記
中共中央決定由中國自然資源部部長關志鷗擔任湖北省委書記；王忠林則不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務並另有任用。關志鷗今年56歲，為中國目前最年輕的省委書記。
據新華社報導，關志鷗出生於1969年12月，是20屆中央候補委員。
他曾任遼寧省委常委、省總工會主席，山東省委常委、宣傳部部長，自然資源部黨組成員，國家林業和草原局（國家公園管理局）黨組書記、局長等職。2024年12月任自然資源部黨組書記、部長，國家自然資源總督察。
至此，關志鷗是目前最年輕的省級黨委書記。在30日湖北省召開全省領導幹部會議上，關志鷗在講話中表示，將充分發揮湖北的比較優勢，努力把各方面優勢轉化為經濟大省發展的強勁動能。
另有任用的王忠林，曾任山東省濟南市市長，山東省委常委、濟南市委書記，湖北省委常委、武漢市委書記，2021年5月任湖北省省長，2024年12月任湖北省委書記，至此番調整。
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