56歲關志鷗掌湖北 成為中國最年輕省委書記

中共中央近日再度調整重要地方人事布局，決定由關志鷗出任湖北省委委員、常委、書記，原湖北省委書記王忠林不再擔任相關職務，另有任用。隨著這項任命公布，現年56歲的關志鷗也成為目前中國最年輕的省級黨委書記，引發外界關注。

新華社報導，關志鷗1969年12月出生，擁有碩士及理學博士學位，為中共20屆中央候補委員。他長期在地方與中央部門歷練，曾任遼寧省委常委、省總工會主席，之後轉任山東省委常委、宣傳部部長。進入中央任職後，歷任自然資源部黨組成員、國家林業和草原局（國家公園管理局）黨組書記、局長等職務。2024年12月，關志鷗升任自然資源部黨組書記、部長，並兼任國家自然資源總督察，直至此次轉赴湖北主政。

報導指出，湖北是中國中部重要省份，素有「九省通衢」之稱，不僅是交通樞紐，也是經濟、科教、生態及農業大省，在中國區域發展占有重要地位。5月30日，湖北省召開全省領導幹部會議，中共中央組織部副部長郝軍輝出席並宣布中央決定。

關志鷗在會上表示，將充分發揮湖北的區位與產業優勢，把各方面優勢轉化為推動高質量發展的強勁動能。他並強調，將堅持正確政績觀，強化責任擔當，持續提升治理能力與發展水平，努力推動湖北在中國式現代化進程中展現更大作為。

至於卸任湖北省委書記的王忠林，同樣具有豐富地方治理經驗。他曾任山東省濟南市市長、濟南市委書記，後轉任湖北省委常委、武漢市委書記。2021年5月出任湖北省省長，2024年12月接任湖北省委書記。此次卸任後將另有任用，但官方尚未公布其新職務安排。