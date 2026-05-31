快訊

風浪襲捲不聽勸海蝕洞露營 宜蘭神祕沙灘7車逾20人受困

2縣市發布大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

中國代表在香會砲轟：日本沒資格談國際防務合作

世界日報／ 中國新聞組／北京31日電
中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青。（取材自環球網）
中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青。（取材自環球網）

第23屆香格里拉對話會正在新加坡舉行，中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青30日在會議中發言時，將矛頭指向日本的歷史認知與防務政策，質疑日本在未徹底清算軍國主義遺毒的情況下，是否有資格在國際社會大談防務合作，並呼籲各國警惕軍國主義思潮借機復活。

環球網報導，本場會議以「如何管理對戰略穩定的威脅」為主題，聚焦全球安全環境變化及區域戰略風險。孟祥青在發言中表示，今年適逢遠東國際軍事法庭開庭80周年，這場審判不僅將日本軍國主義在第二次世界大戰期間的侵略罪行釘在歷史恥辱柱上，也為戰後國際秩序奠定重要法理基礎。

他指出，時至今日，仍有部分勢力試圖美化戰爭罪行、宣揚錯誤的二戰史觀，甚至挑戰東京審判的歷史定論，企圖為侵略歷史翻案。他認為，部分行動已突破戰後和平體制的約束，引發國際社會關注。

孟祥青進一步質疑，一個沒有徹底反思並清除軍國主義影響的國家，是否能夠在國際場合高談防務合作，又是否能獲得曾遭受侵略的亞洲國家及國際社會的信任。他表示，對此「深表懷疑」，並強調歷史教訓不應被淡忘。

他指出，當前國際局勢正面臨新的挑戰與不確定性，世界再次站在重要十字路口。在此背景下，各國更應共同維護第二次世界大戰勝利成果與戰後國際秩序，防止軍國主義思想以任何形式重新抬頭，避免歷史悲劇重演。

香格里拉對話會是亞太地區最具影響力的安全論壇之一，由英國國際戰略研究所主辦。本屆會議於5月29日晚間開幕，吸引來自40多個國家和地區的政要、防務官員及專家學者參與，總人數超過550人。會議期間將舉行六場全體會議、兩場部長級圓桌會議、三場特別會議及一場專題演講，討論區域安全、軍事合作及國際秩序等議題。

在當前亞太安全局勢持續變化、美日防務合作日益深化的背景下，中方代表在香格里拉對話會上再次聚焦日本歷史問題，反映中國對區域安全格局及歷史認知議題的高度關切，也使相關討論成為本屆香會備受矚目的焦點之一。

日本 中國 二戰 新加坡 孟祥青 解放軍

延伸閱讀

中國防長董軍連2年缺席香會 中方派少將率團出席

中國僅派學者出席香格里拉對話 澳防長嘆北京錯失溝通機會

越共總書記蘇林指全球不確定性高 籲對話加強國際法

赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說

相關新聞

香會一幕／菲防長帶隊繞後廚躲中方記者 被酸：心虛了

中國與菲律賓在南海等爭議愈趨緊張，外界猜測中菲代表是否會在正於新加坡舉行的第23屆香格里拉對話場邊正面交鋒。不過隨著菲方一個動作，大家都猜錯了，中國官媒捕捉到菲國防部長鐵歐多洛(Gilberto Teodoro)不僅沒要「巧遇」，還帶著武裝部隊總參謀長臨時繞道酒店後廚通道離場，只為避開守在常規出口的中國記者。這可把中國網民逗樂了，紛紛開酸菲防長連中國記者都怕，甚至怕到公然帶總參謀長「逃兵」，是國際笑話，嘲諷兩人「心虛到抱頭鼠竄」。

香格里拉對話 崔天凱：若關切台海穩定就應支持統一

大陸前駐美大使崔天凱近日在新加坡「香格里拉對話會」期間談及「G2」概念表示，世界不應由少數國家主導，各國應平等合作。針對台海議題，他則指沒有人比中國更關心台海穩定，並稱若關心相關問題應支持中國實現統一目標；若堅持一個中國原則、不干涉內政，兩岸問題可由中國人自行解決，定能實現和平統一前景。

陸防長董軍再次神隱 連續缺席重要場合引發關注

新加坡香格里拉對話29日登場，大陸國防部長董軍連續第二年缺席。在本月中旬美國總統川普到訪北京時，董軍曾出席大陸國家主席習近平為川普舉行的歡迎儀式及川習會與晚宴，但此後就未再公開露面並連續缺席數個重要場合。董軍再度神隱也引發外界關注。

中國代表在香會砲轟：日本沒資格談國際防務合作

第23屆香格里拉對話會正在新加坡舉行，中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青30日在會議中發言時，將矛頭指向日本的歷史認知與防務政策，質疑日本在未徹底清算軍國主義遺毒的情況下，是否有資格在國際社會大談防務合作，並呼籲各國警惕軍國主義思潮借機復活。

56歲關志鷗掌湖北 成為中國最年輕省委書記

中共中央近日再度調整重要地方人事布局，決定由關志鷗出任湖北省委委員、常委、書記，原湖北省委書記王忠林不再擔任相關職務，另有任用。隨著這項任命公布，現年56歲的關志鷗也成為目前中國最年輕的省級黨委書記，引發外界關注。

共軍黃岩島警巡稱「全時待戰」 海警監控菲公務船

中國大陸和菲律賓在南海緊張持續，中共解放軍南部戰區和中國海警31日表示，當天組織海空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡，強調「黃岩島是中國固有領土」。南部戰區影片指出，「發現不明空中目標快速向黃岩島接近」。有共軍官兵並稱，今天是為黃岩島巡邏警戒的第五天，指示「盯緊一點」，「全時待戰」。同日，中國海警也宣布在黃岩島領海及周邊區域執法巡查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。