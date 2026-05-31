快訊

風浪襲捲不聽勸海蝕洞露營 宜蘭神祕沙灘7車逾20人受困

2縣市發布大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

香會一幕／菲防長帶隊繞後廚躲中方記者 被酸：心虛了

世界日報／ 中國新聞組／北京31日電
35--菲律賓總參謀長布勞納繞道酒店後廚離場，被中國網民酸是「逃兵」。(取材自玉淵譚天)
35--菲律賓總參謀長布勞納繞道酒店後廚離場，被中國網民酸是「逃兵」。(取材自玉淵譚天)

中國與菲律賓南海等爭議愈趨緊張，外界猜測中菲代表是否會在正於新加坡舉行的第23屆香格里拉對話場邊正面交鋒。不過隨著菲方一個動作，大家都猜錯了，中國官媒捕捉到菲國防部長鐵歐多洛(Gilberto Teodoro)不僅沒要「巧遇」，還帶著武裝部隊總參謀長臨時繞道酒店後廚通道離場，只為避開守在常規出口的中國記者。這可把中國網民逗樂了，紛紛開酸菲防長連中國記者都怕，甚至怕到公然帶總參謀長「逃兵」，是國際笑話，嘲諷兩人「心虛到抱頭鼠竄」。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」發文指出，5月30日，在第23屆香格里拉對話會上，菲律賓國防部長鐵歐多洛為了避開中方記者的正常提問，選擇了一條不同尋常的路線，通過新加坡香格里拉酒店後廚通道繞道離開，與他一起「繞後廚」的還有菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner）。

這一行為事後被菲律賓記者在社交媒體上發文，稱菲防帶著總參謀長「巧妙地」避開了等候的中國記者。

據玉淵譚天、環球時報和多家中媒報導，在香格里拉對話會這一國際多邊場合，菲防長的這個動作凸顯菲方在南海議題上的矛盾姿態與心虛，不敢直面中方關於南海主權、仁愛礁非法「坐灘」軍艦、勾結日本等域外勢力等核心問題的提問。

報導稱，中國記者在現場僅進行正常拍攝和提問，並未出現圍堵行為，但菲方不僅在入場時「層層設防」阻撓中國記者靠近，甚至有保鑣強行擠開記者。而菲媒炫耀「巧妙躲避」的行為是「掩耳盜鈴」，反襯其外交失儀與戰略短視。

菲防長帶著總參謀長「繞後廚」的行為被中媒曝光後，在中國網路上引來大量嘲諷，中國網民火力全開嘲諷「就這膽，還來香會嚷嚷南海？被中國記者問一句立馬鑽後廚溜，連面都不敢照」、「出席香會卻不敢接受採訪，無能」、「菲律賓真是又慫又愛玩，連中國記者他都怕」、「抱頭鼠竄」、「自己也知道沒理，做的事見不得光」、「後廚有老鼠？」、「心虛了」。

另據中央社報導，鐵歐多洛在香會場邊告訴路透記者，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平5月稍早舉行峰會，讓美中緊張關係有所緩和，菲律賓仍持續面臨來自中國的「嚴重威脅」，並稱「對於像菲律賓這樣的國家，在領土與政治層面都受到中國嚴重威脅，除保持韌性並抵抗中國侵略外，我們別無選擇」。

對於中東戰爭導致供應短缺期間，中國曾提出向菲律賓提供肥料與燃料，鐵歐多洛認為，「那其實是種欺瞞手段」，中方始終未展現任何長期且真正的善意。

菲國防部長鐵歐多洛。(美聯社)
菲國防部長鐵歐多洛。(美聯社)

菲律賓 南海 新加坡 國防部 中方

延伸閱讀

中國防長董軍將缺席香會 美中錯失高層軍事溝通機會

涉菲鋼鐵廠案遭羈押2周 駐菲使館：被羈押64中國公民獲釋

中國防長董軍連2年缺席香會 中方派少將率團出席

赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說

相關新聞

香會一幕／菲防長帶隊繞後廚躲中方記者 被酸：心虛了

中國與菲律賓在南海等爭議愈趨緊張，外界猜測中菲代表是否會在正於新加坡舉行的第23屆香格里拉對話場邊正面交鋒。不過隨著菲方一個動作，大家都猜錯了，中國官媒捕捉到菲國防部長鐵歐多洛(Gilberto Teodoro)不僅沒要「巧遇」，還帶著武裝部隊總參謀長臨時繞道酒店後廚通道離場，只為避開守在常規出口的中國記者。這可把中國網民逗樂了，紛紛開酸菲防長連中國記者都怕，甚至怕到公然帶總參謀長「逃兵」，是國際笑話，嘲諷兩人「心虛到抱頭鼠竄」。

香格里拉對話 崔天凱：若關切台海穩定就應支持統一

大陸前駐美大使崔天凱近日在新加坡「香格里拉對話會」期間談及「G2」概念表示，世界不應由少數國家主導，各國應平等合作。針對台海議題，他則指沒有人比中國更關心台海穩定，並稱若關心相關問題應支持中國實現統一目標；若堅持一個中國原則、不干涉內政，兩岸問題可由中國人自行解決，定能實現和平統一前景。

陸防長董軍再次神隱 連續缺席重要場合引發關注

新加坡香格里拉對話29日登場，大陸國防部長董軍連續第二年缺席。在本月中旬美國總統川普到訪北京時，董軍曾出席大陸國家主席習近平為川普舉行的歡迎儀式及川習會與晚宴，但此後就未再公開露面並連續缺席數個重要場合。董軍再度神隱也引發外界關注。

中國代表在香會砲轟：日本沒資格談國際防務合作

第23屆香格里拉對話會正在新加坡舉行，中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青30日在會議中發言時，將矛頭指向日本的歷史認知與防務政策，質疑日本在未徹底清算軍國主義遺毒的情況下，是否有資格在國際社會大談防務合作，並呼籲各國警惕軍國主義思潮借機復活。

56歲關志鷗掌湖北 成為中國最年輕省委書記

中共中央近日再度調整重要地方人事布局，決定由關志鷗出任湖北省委委員、常委、書記，原湖北省委書記王忠林不再擔任相關職務，另有任用。隨著這項任命公布，現年56歲的關志鷗也成為目前中國最年輕的省級黨委書記，引發外界關注。

共軍黃岩島警巡稱「全時待戰」 海警監控菲公務船

中國大陸和菲律賓在南海緊張持續，中共解放軍南部戰區和中國海警31日表示，當天組織海空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡，強調「黃岩島是中國固有領土」。南部戰區影片指出，「發現不明空中目標快速向黃岩島接近」。有共軍官兵並稱，今天是為黃岩島巡邏警戒的第五天，指示「盯緊一點」，「全時待戰」。同日，中國海警也宣布在黃岩島領海及周邊區域執法巡查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。