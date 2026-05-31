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丁向群掌陸金融監管總局

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國國家金融監督管理總局新任黨委書記丁向群。 圖／取自澎湃新聞
中國國家金融監督管理總局新任黨委書記丁向群。 圖／取自澎湃新聞

中共中央宣布，中國人民保險集團董事長丁向群擔任大陸國家金融監督管理總局黨委書記，這也是金融監管總局第二任「掌門人」。依慣例，她將接任局長一職。該局前黨委書記、局長李雲澤因涉嫌違紀被調職。

丁向群被陸媒稱為「跨界鐵娘子」，其罕見地橫跨銀行、保險、政策性銀行、地方黨政四大領域，兼具女性領導力與強硬務實的治理風格，履歷貫穿中國金融體系各領域，她並拿下多個「首位」職務，例如首位女金融副省長、首位金融系統出身的女性中央委員、金融監管總局首位女掌舵人，被業界視為兼具戰略視野與實戰韌性的金融全科型幹部。

當前正值「十五五」規劃開局，丁向群需在堅守風險底線前提下，推動制度型開放與高質量發展，其面臨的核心挑戰聚焦於「防風險、促改革、強監管、穩預期」等四大面向，其中，系統性風險防控仍是首要考題。

丁向群出生於一九六五年六月，中國人民大學貨幣銀行學專業畢業，經濟學碩士學位，中共黨員，二十屆中央委員。早年曾長期在農業銀行、中國銀行、國開行等銀行工作，後出任廣西政府副主席，安徽省委常委、組織部部長等職，二○二四年任中國人民保險集團黨委書記、董事長，至此番履新。

丁向群職業生涯從中國農業銀行信貸員起步，歷經中國銀行二十年高管，涵蓋企業金融、零售、區域管理等，中國太平保險副總，國家開發銀行副行長（政策性銀行），再轉任廣西副主席，分管金融與基建，安徽省委組織部部長（黨政核心），最終重返金融一線執掌中國人保，現在出任國家金融監督管理總局黨委書記，也就是從銀行、保險、政策銀行、地方治理、保險、金融監管的罕見經歷。

此前擔任國家金融監督管理總局黨委書記、局長的李雲澤於二○二三年五月上任。不過，路透引述知情人士報導，李雲澤因涉嫌違紀被降職處理。大陸官方尚未公布與李雲澤相關的人事變動消息，但在金監總局官網的「總局領導」一欄，已不見李雲澤的名字。

中共 中國

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