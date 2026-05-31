兩國關係回暖 會卡尼 王毅：中加無利益衝突

大陸外交部長王毅廿九日赴加拿大訪問，接連會晤加拿大總理卡尼、前總理克瑞強與外長阿南德。卡尼表示，雙方近月各層級交流與合作加速恢復，期待深化多領域合作。王毅則稱，中加關係回暖符合雙方利益，兩國不存在根本利益衝突，擁有巨大合作空間。王毅並稱，加拿大對中國出口有望較目前成長百分之一百。

據大陸外交部官網，卡尼表示，他年初訪華時，同中方領導人共同決定建構加中新型戰略夥伴關係。四個月來，加中各層級交往、各領域合作加速重啟推進，並取得正面成果。加方願同中方一道，密切高層交往，深化能源、金融、農業漁業等領域合作，不斷夯實兩國關係基礎。

王毅表示，卡尼年初成功訪華，中加關係校正航向，重歸正軌。兩國領導人確定建構中加新型戰略夥伴關係，為雙邊關係發展提供了戰略指引。事實證明，中加關係轉圜，符合兩國利益，順應各方期待，是加方的正確選擇。

他說，中加兩國之間不存在根本利害衝突，中方願同加方相互尊重、加強溝通、深化合作，推動兩國關係實現健康、穩定、永續發展。

王毅與加拿大外交部長阿南德會晤時表示，台灣問題是中國核心利益中的核心。中方尊重加方的主權和領土完整，希望加方也堅定恪守一個中國原則並落到實處。

他並指出，求同存異就是要妥善管控分歧，堅持對話溝通，而不是搞「麥克風外交」。戰略自主就是要基於各自國家利益推進兩國關係，避免受第三方因素干擾影響。

大陸外交部新聞稿指，阿南德表示，加拿大正致力推動經濟成長，使貿易關係更加多元化，加方堅定奉行一個中國政策。期待二○三○年前實現對華出口額增加百分之五十。路透則報導，王毅認為，在兩國關係蓬勃發展背景下，加拿大對中國出口可望增加百分之一百。

此外，雙方一致同意建立中加外長戰略對話機制，重啟外交部政治與安全磋商、高級別國家安全與法治對話。

加拿大外長辦公室會後聲明指出，雙方以「坦率且具建設性」的方式討論貿易、人權及外國干預等議題，「兩位外長重申，在各層級維持穩定且可靠的溝通管道的重要性，以深化合作，並在可能情況下消除雙方分歧與摩擦」。

中加關係改善，這是大陸外長時隔十年來首次訪問加拿大，不過王毅到訪加拿大前，加拿大軍艦穿航台灣海峽，大陸外交部低調回應表示，尊重航行權利，但反對任何國家以「航行自由」為名損害中國主權和安全。