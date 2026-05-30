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卡米地遭潑穢物…演出政治反諷習近平 陸委會：絕不容忍暴力或滋擾

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
郭姓男子疑不滿買不到票，昨天把「自己的排泄物」跟白色油漆混合自製裝袋，至知名表演場地「卡米地喜劇俱樂部」扔擲後逃逸。圖取自／卡米地 comedy club臉書
郭姓男子疑不滿買不到票，昨天把「自己的排泄物」跟白色油漆混合自製裝袋，至知名表演場地「卡米地喜劇俱樂部」扔擲後逃逸。圖取自／卡米地 comedy club臉書

表演場地「卡米地喜劇俱樂部」昨天遭人扔「白漆加糞便」，參加演出的演員表示「不知道會不會是因為習近平貫口引來的惡徒」。陸委會今天下午表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件，有關機關對本案相當重視，已透過跨部會平台合作進行瞭解，並依後續查處事證展開偵辦工作。

據報導，卡米地喜劇俱樂部昨天遭一名戴著帽子與口罩的郭男闖入，郭男進入大門犯案，持裝有白色油漆及穢物的塑膠袋丟擲，店內及門口遭潑灑。

警方獲報成立專案小組調閱監視器畫面，昨天晚上先至新北市新莊區帶回蔡男，今天中午再至新北市樹林區帶回郭男，郭男坦承犯行，並稱自己有在看喜劇，因「買不到票」才心生怨懟報復，想給對方麻煩。

由於當日演出內容與習近平有關，且演員之一黃逸豪曾表演「習近平貫口」，有媒體詢問，此案手法與香港在台人士近年遭潑糞、潑漆的情況高度相似，是否代表中共「跨境鎮壓」對象已擴及一般台灣民眾，試圖藉此侵害台灣言論自由。

陸委會表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件，危害社會治安與秩序，更堅定反制任何境外敵對勢力藉任何形式對台進行跨境鎮壓。

陸委會也表示，政府有關機關對本案相當重視，已透過跨部會平台合作進行瞭解，並依後續查處事證展開偵辦工作。政府呼籲國人，遇有人身安全或暴力威脅，請立即與治安機關聯繫，尋求協助。

昨日在卡米地喜劇俱樂部演出的作品為「每次都想呼喊尼的名字」，根據黃逸豪上傳的過去演出片段，內容以相聲及政治反諷形式，帶領觀眾「頌聖」中國大陸國家主席習近平。針對昨天的演出內容，有到場觀看表演的民眾分享，「罵得可兇了」。

陸委會 習近平

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