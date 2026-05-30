日菲啟動海域畫界談判 中外交部：嚴重侵害中方海洋權益

今年適逢日菲建交70周年，菲律賓總統小馬可仕26日起對日本展開4天國是訪問，並於28日在東京與日本首相高市早苗會談。期間，日菲發表聯合聲明，宣布正式啟動「專屬經濟區和大陸架畫界談判」。對此，中國外交部發言人毛寧29日表示，日菲擅自啟動所謂「海域畫界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方強烈不滿、堅決反對。

據澎湃新聞報導，中國外交部29日舉行例行記者會，由毛寧主持。媒體關切，菲律賓總統訪日期間，日菲發表聯合聲明，宣布正式啟動日菲間「專屬經濟區和大陸架的畫界談判」，中方對此有何評論。

毛寧指出，日菲宣布的擬畫界海域位於中國台灣島以東，根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在該海域擁有專屬經濟區和大陸架。

毛寧表示，日菲擅自啟動所謂「海域畫界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已分別向日菲提出嚴正交涉。

毛寧強調，中方鄭重聲明，日菲所謂「畫界談判」完全非法無效，不會對中方在台灣島以東海域的權利主張及行使自身合法權益造成任何影響。中方敦促日菲立即停止任何侵害中方海洋權益的行動，以實際行動維護地區和平穩定。

另外，小馬可仕28日與高市早苗會談後，雙方發表聯合聲明，確認將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」，並同意正式啟動簽署「軍事情報保護協定」（GSOMIA）的談判，以共享安全保障相關機密資訊，進一步強化防務合作。