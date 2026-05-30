快訊

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

調皮米格魯「半夜偷走拖鞋」氣瘋飼主 下一秒畫面卻讓人鼻酸：想媽媽了

聽新聞
0:00 / 0:00

日菲啟動海域畫界談判 中外交部：嚴重侵害中方海洋權益

世界日報／ 記者張鈺琪╱綜合報導
中國外交部發言人毛寧29日表示，日菲擅自啟動所謂「海域畫界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方強烈不滿、堅決反對。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧29日表示，日菲擅自啟動所謂「海域畫界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方強烈不滿、堅決反對。（美聯社）

今年適逢日菲建交70周年，菲律賓總統小馬可仕26日起對日本展開4天國是訪問，並於28日在東京與日本首相高市早苗會談。期間，日菲發表聯合聲明，宣布正式啟動「專屬經濟區和大陸架畫界談判」。對此，中國外交部發言人毛寧29日表示，日菲擅自啟動所謂「海域畫界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方強烈不滿、堅決反對。

據澎湃新聞報導，中國外交部29日舉行例行記者會，由毛寧主持。媒體關切，菲律賓總統訪日期間，日菲發表聯合聲明，宣布正式啟動日菲間「專屬經濟區和大陸架的畫界談判」，中方對此有何評論。

毛寧指出，日菲宣布的擬畫界海域位於中國台灣島以東，根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在該海域擁有專屬經濟區和大陸架。

毛寧表示，日菲擅自啟動所謂「海域畫界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已分別向日菲提出嚴正交涉。

毛寧強調，中方鄭重聲明，日菲所謂「畫界談判」完全非法無效，不會對中方在台灣島以東海域的權利主張及行使自身合法權益造成任何影響。中方敦促日菲立即停止任何侵害中方海洋權益的行動，以實際行動維護地區和平穩定。

另外，小馬可仕28日與高市早苗會談後，雙方發表聯合聲明，確認將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」，並同意正式啟動簽署「軍事情報保護協定」（GSOMIA）的談判，以共享安全保障相關機密資訊，進一步強化防務合作。

中方 菲律賓 小馬可仕

延伸閱讀

談台灣有事可能聯手？菲律賓總統總統罕見訪日 將會晤高市早苗

稀土暫停輸日4個月 中國外交部：遏日本擁核

中國海警船駛入釣魚台海域 驅趕日本漁船

荷蘭軍艦駛入南海西沙海域 執行航行自由

相關新聞

王毅會晤卡尼：中加不存在根本利益衝突，擁有巨大合作空間

大陸外交部長王毅赴加拿大訪問，接連會晤加拿大總理卡尼、前總理克瑞強。卡尼表示，雙方近月各層級交流與合作加速恢復，期待深化多領域合作。王毅則稱，中加關係回暖符合雙方利益，兩國不存在根本利益衝突，擁有巨大合作空間，應共同堅持多邊主義，支持自由貿易和開放型世界經濟。

衛星可見80個發射台…路透：中在西北建大規模核武設施

中國正在西北沙漠地區大規模擴建核武相關設施，引發國際社會高度關注。根據路透取得並分析的衛星影像，北京正於新疆與甘肅一帶的核導彈發射井周邊，興建由發射平台、地下掩體、通訊節點與防空陣地組成的龐大軍事網絡，外界認為，此舉意在強化中國的「二次核打擊能力」，確保即使遭受美國先發制人攻擊，仍能保有核反擊實力。

日菲啟動海域畫界談判 中外交部：嚴重侵害中方海洋權益

今年適逢日菲建交70周年，菲律賓總統小馬可仕26日起對日本展開4天國是訪問，並於28日在東京與日本首相高市早苗會談。期間，日菲發表聯合聲明，宣布正式啟動「專屬經濟區和大陸架畫界談判」。對此，中國外交部發言人毛寧29日表示，日菲擅自啟動所謂「海域畫界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方強烈不滿、堅決反對。

中加外長會晤 王毅：避免第三方因素干擾雙邊關係

中國大陸外交部長時隔10年來首次訪問加拿大，大陸外交部長王毅周五與加拿大外交部長安南德會晤時表示，希望加方落實一個中國原則，並避免第三方因素干擾雙邊關係。王毅並稱，加拿大對中國出口有望較目前成長100%。加拿大則表示，持續推動經貿關係多元化。

陸公民傳在菲律賓羈押期間身亡 中方促全面調查

中菲近日就中國公民遭逮捕一事隔空交鋒。中國大陸駐菲律賓大使館指，有公民反映菲律賓監獄羈押環境惡劣、醫療條件不佳等問題。經向菲方查證，一名涉及離岸博弈案件的中國公民5月28日在移民局拘留設施內身亡。中方要求菲律賓全面調查事件並改善羈押條件。

中加外長會談決定定期舉行年度外長會議 重建中加國安及法治對話機制

據加拿大全球事務部網站消息，加拿大外交部長阿南德與28日起訪問加拿大的大陸外交部長王毅進行了會晤。消息中列舉了會晤的成果稱，兩位部長承諾將年度外長會議定期舉行，並重新建立中加國家安全與法治對話機制。兩人並肯定中加在貿易關係上的進展，而加拿大已接受中國的邀請，成為11月初在上海舉行的第九屆中國國際進口博覽會的主賓國。另外，近期兩國間每週客運和貨運航班數量將逐步增加。雙方同意在加拿大總理卡尼參加11月在中國深圳舉行的亞太經合組織領導人非正式會議之前保持密切聯繫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。