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衛星可見80個發射台…路透：中在西北建大規模核武設施

世界日報／ 中國新聞組╱北京30日電
衛星圖像顯示，中國正於新疆沙漠興建龐大軍事網絡，快速提升核武規模與實戰能力。(路透)
衛星圖像顯示，中國正於新疆沙漠興建龐大軍事網絡，快速提升核武規模與實戰能力。(路透)

中國正在西北沙漠地區大規模擴建核武相關設施，引發國際社會高度關注。根據路透取得並分析的衛星影像，北京正於新疆與甘肅一帶的核導彈發射井周邊，興建由發射平台、地下掩體、通訊節點與防空陣地組成的龐大軍事網絡，外界認為，此舉意在強化中國的「二次核打擊能力」，確保即使遭受美國先發制人攻擊，仍能保有核反擊實力。

法廣引述路透報導，這些設施主要圍繞中國部署洲際彈道導彈的發射井群興建，範圍遍及數千平方公里沙漠地帶。從衛星影像可見，現場已出現超過80個發射平台，以及大量道路、管線與軍事建築。分析人士認為，其中部分平台可能供機動式洲際導彈、防空飛彈系統與電子戰設備部署使用。

多名安全專家指出，現場還可見大型通信天線、塔台與疑似衛星通信設施，顯示中國不僅提升核武生存能力，也同步強化指揮、控制與通信系統。卡內基國際和平基金會研究員趙通認為，這些八角形軍事設施，很可能與中國核武的指揮控制及維護儲存有關。

值得注意的是，相關軍事設施附近近期還出現大型軍車演習跡象，包括帳篷區、偽裝陣地與防空導彈部署。部分區域甚至被發現疑似模擬西方戰機的標靶設施，顯示中國可能同步進行攻防演練。

中國長期奉行「不首先使用核武」政策，強調核力量僅作威懾用途。然而，西方分析人士憂心，北京正在快速提升核武規模與實戰能力，尤其在亞太緊張局勢升溫背景下，核威懾可能成為限制外部勢力介入的重要工具。

美國國防部先前估計，中國有望在2030年前部署1000枚核彈頭，增長速度遠超其他主要核武國家。五角大樓也指出，中國正建立以「火眼一號」衛星為核心的預警系統，可在洲際導彈發射後數分鐘內完成偵測與警報，提升核反擊效率。

對於外界質疑，中國國防部尚未回應相關衛星影像與核建設問題，美方則表示不評論情報事務。不過，這場持續升溫的核軍備競賽，已讓中美戰略對抗進一步擴大，也使亞太安全局勢增添更多不確定性。

路透 新疆 北京

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