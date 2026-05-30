中加外長會晤 王毅：避免第三方因素干擾雙邊關係

中國大陸外交部長時隔10年來首次訪問加拿大，大陸外交部長王毅周五與加拿大外交部長安南德會晤時表示，希望加方落實一個中國原則，並避免第三方因素干擾雙邊關係。王毅並稱，加拿大對中國出口有望較目前成長100%。加拿大則表示，持續推動經貿關係多元化。

王毅正對加拿大進行為期三天訪問，為雙方近年改善關係最新舉措。不過王毅到訪加拿大前，加拿大軍艦穿航台灣海峽，北京表示尊重航行權利，但反對任何國家以「航行自由」為名損害中國主權和安全。

據大陸外交部官網，王毅在會談時表示，台灣問題是中國核心利益中的核心。中方尊重加方的主權和領土完整，希望加方也堅定恪守一個中國原則並落到實處。

他並指出，求同存異就是要妥善管控分歧，堅持對話溝通，而不是搞「麥克風外交」。戰略自主就是要基於各自國家利益推進兩國關係，避免受第三方因素干擾影響。

大陸外交部新聞稿顯示，安南德（Anita Anand）並表示，加方堅定奉行一個中國政策。期待在2030年前實現對華出口額增加50%。

此外，雙方一致同意建立中加外長戰略對話機制，重啟外交部政治與安全磋商、高級別國家安全與法治對話。

據路透，王毅還提到，加拿大對中國出口有望超越2030年前成長50%的目標。他甚至認為，在兩國關係蓬勃發展背景下，加拿大對中國出口可望增加100%。

安南德在會談中表示，加拿大正致力於推動經濟成長，並使貿易關係更加多元化。加中經貿關係具有重要意義。

加拿大外長辦公室會後聲明指出，雙方以「坦率且具建設性」的方式討論貿易、人權及外國干預等議題，「兩位外長重申，在各層級維持穩定且可靠的溝通管道的重要性，以深化合作，並在可能情況下消除雙方分歧與摩擦」。

中國是加拿大第二大貿易夥伴，加拿大總理卡尼一直希望降低加拿大對美國市場的高度依賴，他在今年1月成為自2017年以來首位訪問中國的加拿大總理，雙方並達成初步貿易協議，同意降低電動車及油菜籽（canola）相關關稅。