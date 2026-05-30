陸公民傳在菲律賓羈押期間身亡 中方促全面調查

中菲近日就中國公民遭逮捕一事隔空交鋒。中國大陸駐菲律賓大使館指，有公民反映菲律賓監獄羈押環境惡劣、醫療條件不佳等問題。經向菲方查證，一名涉及離岸博弈案件的中國公民5月28日在移民局拘留設施內身亡。中方要求菲律賓全面調查事件並改善羈押條件。

據中國駐菲律賓大使館29日公告，有不具名中國公民透過社群媒體反映菲律賓的監獄羈押條件惡劣，衛生與醫療條件差；在押人員遣返流程繁瑣，費用高昂；甚至有中國公民在羈押期間不幸離世。

不過，該大使館沒有公開貼出該社群媒體貼文內容，也沒有說明該貼文是出自哪個社群媒體平台。

中國駐菲律賓大使館表示，對上述情況高度重視，迅速進行瞭解何核實，查找確認涉事監獄。根據菲方通報，一名涉離岸博弈被羈押的中國公民5月28日在菲律賓移民局監獄突然離世，原因待查。

中國駐菲律賓大使館向菲方提出嚴正交涉，要求對中國公民死亡情況展開全面調查，如存在管理責任或過失，應嚴肅追究處理。

該公告指出，如有中國公民被羈押，均要求菲方及時通報案情，盡快安排領事探視，改善羈押條件，並盡力協助在押中國公民解決實際困難。將敦促菲方就加快對涉案中國公民遣返進程及降低相關費用等問題繼續做菲方工作。

菲律賓軍警日前在一間鋼鐵廠採取突擊行動，扣查69名中國公民，菲律賓移民局隨後也公布，執法人員在各地另行逮捕27名外籍人士，其中大部分為中國公民。

針對中國公民在菲律賓遭到扣查逮捕，中國駐菲律賓大使館發言人季凌鵬27日表示，中方堅決反對針對中國公民的選擇性、歧視性執法，避免濫用執法權力、進行政治操弄

對此，菲律賓外交部隨即在28日表示，菲律賓執法機關的行動並非針對任何特定國籍。並指這些執法行動主要針對涉嫌從事非法採礦、未經許可零售業務，以及其他違反移民法規的外籍人士。

中國駐菲律賓大使館29日又發文表示，15日遭菲律賓執法部門查扣羈押的鋼鐵廠中國公民，菲律賓司法部日前作出裁定，對涉事中國公民涉嫌違反菲核能安全法、移民法、勞工法等指控證據不足，應予釋放。