中國教育部：不斷促進中美青少年雙向交流

據加拿大全球事務部網站消息，加拿大外交部長阿南德與28日起訪問加拿大的大陸外交部長王毅進行了會晤。消息中列舉了會晤的成果稱，兩位部長承諾將年度外長會議定期舉行，並重新建立中加國家安全與法治對話機制。兩人並肯定中加在貿易關係上的進展，而加拿大已接受中國的邀請，成為11月初在上海舉行的第九屆中國國際進口博覽會的主賓國。另外，近期兩國間每週客運和貨運航班數量將逐步增加。雙方同意在加拿大總理卡尼參加11月在中國深圳舉行的亞太經合組織領導人非正式會議之前保持密切聯繫。

2026-05-30 07:57