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中國教育部：不斷促進中美青少年雙向交流
中國國家主席習近平2023年11月訪美期間，宣布中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。中國教育部近日表示，將繼續鼓勵各地各校擴大交流規模，不斷促進中美青少年雙向交流向機制化、可持續化方向發展。
新華社29日報導，中國教育部國際合作與交流司官員表示，「5年5萬」倡議啟動2年半以來，已有超過5萬名美國青少年應邀赴中國交流，訪問地遍及北京、河北、上海、浙江等31個省區市和港澳地區。交流內容涵蓋文化體驗、語言學習、夏冬令營、科技交流、競技賽事以及到中國進修學分、攻讀學位等多種類型。
習近平2023年11月訪美期間宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。
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