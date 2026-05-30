中加外長會談決定定期舉行年度外長會議 重建中加國安及法治對話機制

據加拿大全球事務部網站消息，加拿大外交部長阿南德與28日起訪問加拿大的大陸外交部長王毅進行了會晤。消息中列舉了會晤的成果稱，兩位部長承諾將年度外長會議定期舉行，並重新建立中加國家安全與法治對話機制。兩人並肯定中加在貿易關係上的進展，而加拿大已接受中國的邀請，成為11月初在上海舉行的第九屆中國國際進口博覽會的主賓國。另外，近期兩國間每週客運和貨運航班數量將逐步增加。雙方同意在加拿大總理卡尼參加11月在中國深圳舉行的亞太經合組織領導人非正式會議之前保持密切聯繫。

阿南德對王毅訪問加拿大，以推進務實接觸作為持續調整雙邊關係努力的一部分，表示歡迎。

消息稱，在雙邊會晤中，兩位部長重申了在各層級保持穩定可靠的溝通管道的重要性，以深化合作並盡可能消除摩擦。雙方部長以坦誠和建設性的態度討論了包括領事問題、外國干涉、強迫勞動和人權等在內的廣泛議題。

阿南德與王毅討論了自加拿大總理卡尼2026年1月訪華以來，在更新後的加中戰略夥伴關係七個合作領域取得的進展和正在進行的努力。

其中包括，兩人承諾將年度外長會議定期舉行，作為新的高級別外交和戰略對話的一部分，並歡迎恢復雙方部門之間的政治和安全諮詢機制，以討論外交、政治和敏感的雙邊問題。

其次，雙方歡迎重新建立「國家安全與法治對話機制」，討論共同關心的問題，確定合作領域，解決各自的關切，確保國家安全問題在一個專門的論壇內得到妥善處理。

第三，雙方承認執法部門之間正在進行對話，以推進利益相交領域的合作，包括禁毒合作，並將於6月8日至12日在北京舉行執法工作小組會議。

第四，雙方部長肯定了貿易關係的進展，尤其值得一提的是，加拿大已接受中國的邀請，成為11月初在上海舉行的第九屆中國國際進口博覽會的主賓國。他們歡迎近期兩國間每週客運和貨運航班數量的逐步增加，稱這符合《加中經貿合作路線圖》，並有助於深化兩國人民、貿易和投資聯繫。

第五，雙方期待下一次加中「經濟和金融戰略高層對話會議」的召開，此次會議將由加拿大財政和國家稅務部長弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅、加拿大國際貿易部長馬尼德爾·西杜和中國國務院副總理何立峰共同主持。

第六，雙方討論了支持清潔能源和傳統能源領域的雙向投資和貿易。

第七，兩人重點提及了於2026年5月25日召開的加中文化聯合委員會會議，該會議旨在加強兩國人民之間的聯繫和文化交流。他們歡迎加拿大國家美術館與中國國家美術館、加拿大圖書館和檔案館與中國國家圖書館簽署兩本新的合作諒解備忘錄。他們也歡迎加拿大宣布將於2026年秋季派遣創意產業貿易代表團訪問中國。

第八，兩位部長重申了深化環境和氣候變遷領域合作的承諾。這包括中國國際環境與發展合作委員會、昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架、氣候變遷合作諒解備忘錄和環境合作諒解備忘錄。兩位部長期待各自國家與歐盟共同牽頭，於6月在布魯塞爾舉行第十屆氣候行動部長級會議。

第九，雙方對加拿大和中國在亞太經合組織會議上的建設性參與表示歡迎，並同意在加拿大總理卡尼參加11月在中國深圳舉行的亞太經合組織領導人非正式會議之前保持密切聯繫。