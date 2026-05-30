王毅暌違10年訪加拿大 加軍艦搶先穿航台海

大陸外長王毅在結束紐約的聯合國安理會行程後，廿八日轉往加拿大訪問，創下十年來首次訪加的紀錄。不過就在他到訪前，加拿大軍艦穿航台灣海峽，北京方面表示尊重航行權利但反對任何國家以「航行自由」為名損害中國的主權和安全。

應加拿大外長阿南德邀請，王毅五月廿八日至卅日訪問加拿大。上一次大陸外長訪加是二○一六年六月，當時王毅對加進行正式訪問並舉行首次「中加外長年度會晤」。

王毅與阿南德將於台北時間廿九日深夜於渥太華會面。加拿大全球事務部先前已經預告，雙方會晤是要推動務實接觸和落實更新後的加中戰略夥伴關係，包括在貿易和投資、全球安全以及各自的雙邊問題上。陸媒環球時報則引述專家分析指，王毅訪加後，雙方在電動車、農產品等領域的合作有望進一步深化。

近年加拿大與大陸的關係交惡，直到加國執政黨自由黨去年初領導人更替後，才發生變化。加拿大總理卡尼並於今年一月訪問大陸，與大陸領導人習近平等人會面，並發表聯合聲明。雙方也就電動車、農產品的關稅與經貿議題各自妥協後做出新的安排，其中加國宣布每年以百分之六點一的最惠國關稅、最多進口四萬九千輛陸製電動車。

加拿大國防部已證實該國巡防艦「沙洛鎮號」五月廿二日至廿三日獨自穿越台灣海峽。對於加國軍艦過航台海，大陸外交部發言人毛寧昨天僅回應指出，「中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以『航行自由』為名損害中國的主權和安全」。

自二○一八年至加拿大前總理杜魯多去年卸任期間，加拿大軍艦共十一次穿越台海。現任總理卡尼上任後已兩次，上次是二○二五年九月。

加拿大亞太基金會研究副總裁納吉布拉認為，渥太華此舉發出重要訊號，顯示加拿大在印太將維持自主的外交與安全路線；加拿大致力維護國際法，確保在包含台海的國際航道，所有國家都能自由通行。

納吉布拉說，加拿大目前必須同步推進多重政策目標，一方面深化與中國的有限經濟合作，這也是王毅此行的重要目的；另一方面加拿大也必須在整體國家安全議程上保持堅定立場。