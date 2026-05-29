李雲澤4月底遭降職 丁向群任大陸金融監管總局黨委書記

前中國國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤4月底傳出因家屬問題遭降職。今日官方宣布，由中國人保董事長丁向群接任。

綜合澎湃新聞、星島日報報導，29日下午，中共中央組織部官員出席國家金融監督管理總局領導幹部會議，宣布中共中央決定，丁向群任國家金融監督管理總局黨委書記，接替4月傳被降職的李雲澤。

公開資料顯示，丁向群生於1965年6月，女，江蘇省淮安市人，中國人民大學貨幣銀行學專業畢業，研究生學歷，經濟學碩士，高級經濟師。

2024年10月，丁向群出任中國人民保險集團黨委書記，同年12月獲批擔任董事長，成為中國人保成立以來首位女性掌門人。同時，她兼任中國人保財險董事長，也是中共第20屆中央委員。

據明報報導，中國金融監管總局官網4月29日突然撤下李雲澤的名字，其後傳出，他因為涉嫌協助酒駕或毒駕的兒子擺平事件，被降為一級巡視員（正局級非領導職務）。

2023年，北京方面組建金融監管總局，統一負責除證券業以外的金融業監管，李雲澤出任首任局長。