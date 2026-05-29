快訊

川投顧發威？川普今年最賺十檔持股一次看 投資哲學圍繞「這9字」

終於要降溫…薔蜜颱風接近「雨掃北台灣」 這天鋒面遠離水氣減少

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

聽新聞
0:00 / 0:00

日菲啟動海域劃界談判 陸外交部：嚴重侵害中方海洋權益

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人毛寧今（29）日表示，日菲擅自啟動所謂「海域劃界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方強烈不滿、堅決反對。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧今（29）日表示，日菲擅自啟動所謂「海域劃界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方強烈不滿、堅決反對。（美聯社）

今年適逢日菲建交70周年，菲律賓總統小馬可仕26日起對日本展開4天國是訪問，並於28日在東京與日本首相高市早苗會談。期間，日菲發表聯合聲明，宣布正式啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」。對此，大陸外交部發言人毛寧今（29）日表示，日菲擅自啟動所謂「海域劃界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方強烈不滿、堅決反對。

據澎湃新聞報導，大陸外交部29日舉行例行記者會，由毛寧主持。媒體關切，菲律賓總統訪日期間，日菲發表聯合聲明，宣布正式啟動日菲間「專屬經濟區和大陸架的劃界談判」，中方對此有何評論。

毛寧指出，日菲宣布的擬劃界海域位於中國台灣島以東，根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在該海域擁有專屬經濟區和大陸架。

毛寧表示，日菲擅自啟動所謂「海域劃界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已分別向日菲提出嚴正交涉。

毛寧強調，中方鄭重聲明，日菲所謂「劃界談判」完全非法無效，不會對中方在台灣島以東海域的權利主張及行使自身合法權益造成任何影響。中方敦促日菲立即停止任何侵害中方海洋權益的行動，以實際行動維護地區和平穩定。

另，小馬可仕28日與高市早苗會談後，雙方發表聯合聲明，確認將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」，並同意正式啟動簽署「軍事情報保護協定」（GSOMIA）的談判，以共享安全保障相關機密資訊，進一步強化防務合作。

菲律賓 毛寧

延伸閱讀

高市早苗晤小馬可仕 日菲升格「全面戰略夥伴關係」

劍指中國？日菲峰會關係升級 邁向「準同盟」關係

加拿大軍艦過航台海 陸外交部：反對以航行自由損害中國主權

荷軍艦載直升機飛入西沙領空 共軍：向荷方提出嚴正交涉

相關新聞

加拿大軍艦過航台海 陸外交部：反對以航行自由損害中國主權

正值大陸外長王毅訪問加拿大之際，加拿大軍方證實，海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）近日獨自穿越台灣海峽。對此，大陸外交部發言人毛寧29日表示，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以「航行自由」為名...

日菲啟動海域劃界談判 陸外交部：嚴重侵害中方海洋權益

今年適逢日菲建交70周年，菲律賓總統小馬可仕26日起對日本展開4天國是訪問，並於28日在東京與日本首相高市早苗會談。期間，日菲發表聯合聲明，宣布正式啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」。對此，大陸外交部發言人毛寧今（29）日表示...

涉菲鋼鐵廠案遭羈押近兩周 陸駐菲使館：64位中國公民已獲釋

據大陸駐菲律賓大使館消息，5月28日晚間，64名此前被菲方羈押的大陸公民獲釋，使館已派員赴現場照料，另有6人正在辦理獲釋手續。這批大陸公民先前在菲律賓東米薩米斯省一間鋼鐵廠工作，5月15日遭菲律賓執法部門查扣羈押。菲律賓司法部日前裁定，對涉事大陸公民涉嫌違反菲核能安全法、移民法、勞工法等指控證據不足，應予釋放。

陸防長董軍連兩年不出席香會！「無職務少將孟祥青率團」史上層級最低

香格里拉對話（簡稱香會）今5月29日起，一連三天在新加坡舉行。新加坡聯合早報報導，中國國防部長董軍連續第二年不出席香會，中國代表團將由中國人民解放軍國防大學教授孟祥青率領參會。

新增十局處理台胞登陸事務 國台辦：根據工作需要的正常安排

大陸國台辦近日調整了局級機構對外名稱，並新增十局處理台胞登陸事務，相關舉措受到關注。而大陸國台辦回應表示，相關調整是該辦「根據工作需要作出的正常安排」，未來將落實中共黨中央對台決策部署，扎實做好對台各項工作。

中外長訪加前夕 加拿大國防部證實：軍艦上周穿越台灣海峽

中國駐加拿大大使稍早曾公開警告渥太華勿繼續派軍艦經過台海，而就在中國外長王毅即將抵達加拿大進行訪問之際，加拿大國防部證實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。