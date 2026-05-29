路透：中國增建設施加固陸基核武 阻外國介入台海衝突

路透社披露，中國正在沙漠地區核彈發射井周圍興建旨在保護陸基核武系統的發射平台等設施網絡，以確保二次打擊能力，凸顯台灣主權等議題升溫下，美中核軍備競賽日趨激烈。

路透社取得的衛星影像顯示，除了發射平台以外，北京正在這些已部署中共解放軍最遠程飛彈的核彈發射井周圍興建地堡與通訊節點。安全學者認為，這座軍事綜合設施似乎旨在確保即使美國發動第一波打擊，中國核武庫也不會完全癱瘓，還能保有反擊能力。

根據衛星影像，該設施設有超過80個發射平台，可能供中國持續擴增中的機動飛彈發射車隊與防砲連使用。

3名協助路透社分析這些影像的安全專家指出，現場還看到可能用於電子戰、衛星通訊及指揮作業的各種設施。

路透社首次揭露這個規模龐大的軍事建物，顯示中國正大規模擴建旨在保護和運作其陸基核武系統的加固基礎設施。

太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員尼爾（Alexander Neill）說：「我們可以看到，這批在沙漠中興建中的設施占地超過數千平方公里，超過核彈發射井所在區域。我們正目睹中國戰略核威懾力量可能出現極大程度的提升與多元化」，視其實際能力而定。

中國核政策基本原則包括「不首先使用」核武，意味共軍部隊不會主動發動核戰。但西方高層外交官員與分析人士指出，中國可能訴諸核威懾，以限制外國勢力不要介入台海衝突。

美國總統川普（Donald Trump）本月稍早訪問北京，與中國國家主席習近平舉行雙邊會時，習近平告訴川普若中美未能妥善處理雙方對台灣議題的歧見，可能導致雙方走向「危險局面」。台灣政府駁斥中國聲稱對台擁有主權的主張。

中國國防部暫未回應關於核計畫和上述衛星影像揭露的最新發展等提問。美國戰爭部則說不對情報相關事務做出回應。