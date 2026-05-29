快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

加拿大軍艦過航台海 陸外交部：反對以航行自由損害中國主權

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社）
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社）

正值大陸外長王毅訪問加拿大之際，加拿大軍方證實，海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）近日獨自穿越台灣海峽。對此，大陸外交部發言人毛寧29日表示，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以「航行自由」為名，損害中國的主權和安全。

據澎湃新聞報導，大陸外交部29日舉行例行記者會，由毛寧主持。媒體提問，有報導稱一艘加拿大軍艦過航台灣海峽，大陸外交部能否證實。

毛寧表示，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以「航行自由」為名，損害中國的主權和安全。

加拿大國防部證實，海軍巡防艦「沙洛鎮號」於22日執行例行性台灣海峽通行任務，並於23日完成航程。加方表示，此次行動由加拿大軍艦獨立進行，未與其他盟國艦艇同行。

此次航行時機受到關注。應加拿大外長安南德邀請，大陸外長王毅於5月28日至30日訪問加拿大。外媒指出，這是中國外長10年來再度訪加，雙方正尋求在美國保護主義升溫與關稅壓力下，重新擴大雙邊合作與經貿往來。

中國駐加拿大大使王鏑4月底接受加拿大「環球郵報」訪問時曾警告，若加拿大持續派軍艦穿越台灣海峽，或持續有國會議員訪台並與台灣政府互動，可能損害兩國新建立的合作關係。

加拿大國防部長麥根第本月稍早曾重申，渥太華視台灣海峽為「國際水域」。中國則長期主張台灣是中國領土一部分，反對外國軍艦以「航行自由」為名損害中國主權與安全。

自2018年至前總理杜魯道去年卸任期間，加拿大軍艦曾11次穿越台灣海峽。現任總理卡尼上任後，此次是第2次海軍執行相關任務。上一次為2025年9月，加拿大巡防艦與澳洲驅逐艦聯合通行台海。

加拿大 軍艦

延伸閱讀

中外長訪加前夕 加拿大國防部證實：軍艦上周穿越台灣海峽

荷軍艦載直升機飛入西沙領空 共軍：向荷方提出嚴正交涉

加國總理稱加中關係「基礎性重置」 籲大陸加快推動人民幣國際角色

美眾院國防授權法案擬援台10億美元 陸國防部：美應恪守八一七公報

相關新聞

加拿大軍艦過航台海 陸外交部：反對以航行自由損害中國主權

正值大陸外長王毅訪問加拿大之際，加拿大軍方證實，海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）近日獨自穿越台灣海峽。對此，大陸外交部發言人毛寧29日表示，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以「航行自由」為名...

涉菲鋼鐵廠案遭羈押近兩周 陸駐菲使館：64位中國公民已獲釋

據大陸駐菲律賓大使館消息，5月28日晚間，64名此前被菲方羈押的大陸公民獲釋，使館已派員赴現場照料，另有6人正在辦理獲釋手續。這批大陸公民先前在菲律賓東米薩米斯省一間鋼鐵廠工作，5月15日遭菲律賓執法部門查扣羈押。菲律賓司法部日前裁定，對涉事大陸公民涉嫌違反菲核能安全法、移民法、勞工法等指控證據不足，應予釋放。

陸防長董軍連兩年不出席香會！「無職務少將孟祥青率團」史上層級最低

香格里拉對話（簡稱香會）今5月29日起，一連三天在新加坡舉行。新加坡聯合早報報導，中國國防部長董軍連續第二年不出席香會，中國代表團將由中國人民解放軍國防大學教授孟祥青率領參會。

新增十局處理台胞登陸事務 國台辦：根據工作需要的正常安排

大陸國台辦近日調整了局級機構對外名稱，並新增十局處理台胞登陸事務，相關舉措受到關注。而大陸國台辦回應表示，相關調整是該辦「根據工作需要作出的正常安排」，未來將落實中共黨中央對台決策部署，扎實做好對台各項工作。

中外長訪加前夕 加拿大國防部證實：軍艦上周穿越台灣海峽

中國駐加拿大大使稍早曾公開警告渥太華勿繼續派軍艦經過台海，而就在中國外長王毅即將抵達加拿大進行訪問之際，加拿大國防部證實...

王毅會巴基斯坦外長：巴方是美伊談判可信賴斡旋者

中共中央政治局委員、外交部長王毅28日在紐約會見巴基斯坦副總理兼外交部長達爾，雙方談及中巴關係，並就伊朗局勢交換了意見。王毅表示，巴方積極斡旋美伊談判，是可信賴、合格的斡旋者；中方將繼續支持巴方和平努力，共同推動各方堅持對話談判，推動全面停火，盡早恢復中東海灣地區和平穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。