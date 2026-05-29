加拿大軍艦過航台海 陸外交部：反對以航行自由損害中國主權

正值大陸外長王毅訪問加拿大之際，加拿大軍方證實，海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）近日獨自穿越台灣海峽。對此，大陸外交部發言人毛寧29日表示，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以「航行自由」為名，損害中國的主權和安全。

據澎湃新聞報導，大陸外交部29日舉行例行記者會，由毛寧主持。媒體提問，有報導稱一艘加拿大軍艦過航台灣海峽，大陸外交部能否證實。

毛寧表示，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以「航行自由」為名，損害中國的主權和安全。

加拿大國防部證實，海軍巡防艦「沙洛鎮號」於22日執行例行性台灣海峽通行任務，並於23日完成航程。加方表示，此次行動由加拿大軍艦獨立進行，未與其他盟國艦艇同行。

此次航行時機受到關注。應加拿大外長安南德邀請，大陸外長王毅於5月28日至30日訪問加拿大。外媒指出，這是中國外長10年來再度訪加，雙方正尋求在美國保護主義升溫與關稅壓力下，重新擴大雙邊合作與經貿往來。

中國駐加拿大大使王鏑4月底接受加拿大「環球郵報」訪問時曾警告，若加拿大持續派軍艦穿越台灣海峽，或持續有國會議員訪台並與台灣政府互動，可能損害兩國新建立的合作關係。

加拿大國防部長麥根第本月稍早曾重申，渥太華視台灣海峽為「國際水域」。中國則長期主張台灣是中國領土一部分，反對外國軍艦以「航行自由」為名損害中國主權與安全。

自2018年至前總理杜魯道去年卸任期間，加拿大軍艦曾11次穿越台灣海峽。現任總理卡尼上任後，此次是第2次海軍執行相關任務。上一次為2025年9月，加拿大巡防艦與澳洲驅逐艦聯合通行台海。